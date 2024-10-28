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娛樂 最新消息

瑤瑤不忍了！怒揭曾被他喊「胸部又大又白」：男友一定很幸福

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「瑤瑤」黃喬歆憑藉大剌剌的性格及F奶火辣身材深受觀眾喜愛，不過她也因豐滿上圍帶來不少困擾，其中一項就是會被言語騷擾，日前在節目中透露曾被工作人員調侃「胸部又大又白」。

瑤瑤分享曾被言語騷擾的經驗。（翻攝自YT）瑤瑤分享曾被言語騷擾的經驗。（翻攝自YT）

瑤瑤日前在節目《小姐姐請回答》中談到自己曾被言語騷擾的經歷，表示因為她的好身材，再加上工作關係，已經很習慣經常被大家開玩笑，不過有次卻發生令她非常難受的事。她回憶，有次提早到錄影棚準備，當時休息室中只有她和一位工作人員，因為沒事就坐在椅子上的她，突然感受到不舒服的視線，原來是來自該名工作人員。

瑤瑤表示，當時從鏡子反射看到那名工作人員在盯著自己看，「然後就跟我說，『哇！瑤瑤，你的胸部真是又大又白，當你男朋友一定很幸福』」，讓她頓時感到非常不舒服，「只有我跟他兩個人在場景下，你知道那有多尷尬嗎？」儘管如此，瑤瑤最後也選擇裝作沒聽到。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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