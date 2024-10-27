萬華遊民區驚見金馬得主！蔡振南被認出喊：我不是角頭

黃桂慧（右）稱蔡振南是《金盆洗手》的首選。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕「三金得主」蔡振南主演的電影《金盆洗手》今天（27日）在高雄電影節世界首映，稱來高雄就像「走灶咖」，覺得南台灣十分親切。他最近演出電影《角頭－大橋頭》的勇桑受到歡迎，剛下高鐵就有人要合照，笑說「我不像角頭，我比較像魯蛇」。

由蔡振南、喜翔主演的電影《金盆洗手》今天（27日）在高雄電影節世界放映，蔡振南在片中飾演退休的刑事組長南哥，與飾演扒手小廖的喜翔有相當精彩的對手戲，兩人相識30、40年早已有很好的默契，製作人黃桂慧也稱這兩人是首選，直呼是夢想中的CP組合，果然兩人的演出也達到他們的預期。

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蔡振南（左）、製作人黃桂慧帶著《金盆洗手》來到高雄電影節。（高雄電影節提供）

現實中，蔡振南有許多警察朋友，常常找他們泡茶，了解警察的眉角，也知道他們有許多壓力、苦衷。蔡振南有感而發，稱片中的警察退休後成為一介平民，卻會去關心當年抓的小偷會變得如何，兩個中年男子互相成為救贖、希望，莫名幫對方完成心願，讓蔡振南大受感動。

蔡振南大聊《金盆洗手》拍攝趣事。（高雄電影節提供）

蔡振南笑說，自己給人的印象是警察或流氓黑道，都沒有要他去演小偷，他也很想挑戰遊民的角色，自爆常去萬華遊民區跟他們耗在一起，蹲在路邊與他們聊天，很好奇遊民的心態、環境，而遊民也很歡迎蔡振南，「大部分都認得我，不會怕我，因為我沒有目的，就是純聊天。」他發現有些人當臨時工，領到800元後會買食物分享給大家，也有人明明有家庭、有房產，有錢人卻也來當遊民，原因不外乎是太孤單或子女不孝。

蔡振南（左）、製作人黃桂慧帶著《金盆洗手》來到高雄電影節。（高雄電影節提供）

蔡振南表示自己喜歡體驗不同的生活，也透過實際體驗獲得創作靈感，特別對弱勢族群的生活感到好奇，更曾揣摩視障朋友過馬路，「我住木柵時有次要過馬路，那裡沒有導盲磚，我把眼睛矇起來，拿一枝拐杖，過了好久都過不去，我當下覺得一定要過，但真的很恐怖，我會去感受他們的心情」。

《金盆洗手》蔡振南。（高雄電影節提供）

蔡振南在電影《金盆洗手》中與李千娜再度合演父女，兩人合作多次已經很熟悉，李千娜戲外都叫他「阿爸」，笑說「我女兒一大堆，老婆也一大堆」。李千娜最近喜獲麟兒，但蔡振南還沒機會去看她，不過有收到對方送來的喜餅，也很恭喜她找到一個好歸宿，大讚李千娜丈夫黃尚禾很不錯，「他是很好的演員，我很看好他，後來就演角頭又連上了，我們一直都有交集，千娜就像自己的女兒一樣，有需要我們都會幫忙」。

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