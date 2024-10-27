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蔡瑞雪辣扮《古墓奇兵》超兇上圍快掉出 網驚：身材進化好猛

蔡瑞雪（左）裝扮成《古墓奇兵》安潔莉娜裘莉的造型。（翻攝自IG）蔡瑞雪（左）裝扮成《古墓奇兵》安潔莉娜裘莉的造型。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕蔡瑞雪擁有「北一女神」的封號，因甜美外型備受矚目，經常在社群與粉絲分享生活，也不吝嗇展現好身材。近日萬聖節即將到來，她也火辣裝扮成《古墓奇兵》安潔莉娜裘莉的造型，掀起網友朝聖。

蔡瑞雪辣秀好身材。（翻攝自IG）蔡瑞雪辣秀好身材。（翻攝自IG）

蔡瑞雪在社群發文寫下，「要跟我一起去探險嗎？這次萬聖節扮古墓奇兵，幫我打個分數吧」，並曬出一系列精心裝扮的美照，可見她身穿深U黑色背心，搭配極短黑色熱褲，傲人上圍呼之欲出，白皙美腿也一覽無遺，配上黑色手套及槍套，畫上傷妝展現野性美，蔡瑞雪在鏡頭前各種姿勢妖嬈擺拍，其中更躺在地上舉槍，火辣指數破表。

蔡瑞雪的萬聖節裝扮曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，紛紛留言「身材是不是一直在進化真的好猛」、「有點太辣」、「超好看，造型跟攝影也好強」、「嘗試古墓奇兵新造型風格的瑞雪寶寶」、「請不要殺死我，求求你」、「誰想的企劃真的是...太棒了」。

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