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太幸運！席琳娜萬聖節變裝選上台灣女歌手作品襯樂 4.2億人聽得見

席琳娜（右）與男友班尼的變裝主題以《愛麗絲夢遊仙境》為主。（翻攝自IG）席琳娜（右）與男友班尼的變裝主題以《愛麗絲夢遊仙境》為主。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕32歲的美國女星席琳娜和製作人男友班尼布蘭可感情甜蜜，迎接萬聖節來臨，兩人也玩起變裝，驚喜的是，席琳娜在社群選用作為襯底音樂的是台灣女歌手王若琳的作品，由於席琳娜在Instagram的追蹤粉絲人數高達4.2億人，可望讓王若琳的好歌聲被更多人聽見。

席琳娜（左）迎接萬聖節和男友班尼一起變裝。（翻攝自IG）席琳娜（左）迎接萬聖節和男友班尼一起變裝。（翻攝自IG）

席琳娜在社群貼出變裝照片，她扮成《愛麗絲夢遊仙境》主角愛麗絲，男友則扮成「瘋帽客」，席琳娜並提到：「越來越好奇了...」，男友則逗趣留言：「我的義肢讓英俊的章魚哥遇見了長腿。」

王若琳（右）的歌曲被美國天后選上在社群使用。（翻攝自臉書）王若琳（右）的歌曲被美國天后選上在社群使用。（翻攝自臉書）

而席琳娜搭配襯底的音樂正是獲得過金曲獎評審團獎、最佳國語專輯的台灣女歌手王若琳在10年前推出的《午夜劇院》專輯裡演唱的英文歌曲《Alice in Wonderland》，相當符合席琳娜的變裝主題，也讓王若琳的好歌聲可以在席琳娜社群跟著放送，台灣歌迷都相當驚喜。

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