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趙露思再被質疑「修修臉」 側臉下巴尖翹網驚：絕不是靠化妝

趙露思日前出席活動再被質疑整形。（翻攝自微博）趙露思日前出席活動再被質疑整形。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙露思擁有甜美長相及精湛演技，出演過的古裝劇或現代劇都是收視保證，被認為是中國頂流女星代表之一。不過近來卻屢次被質疑進廠「修修臉」，日前出席活動的未修圖照曝光，再次掀起網友討論。

趙露思近日出席品牌活動，以黑色禮服搭配同色絲襪亮相，一頭浪漫長捲髮及精緻妝容，展現性感與成熟的魅力。不過事後曝光的活動未修圖照中，趙露思的側臉被認為與先前長得不太一樣，不少人覺得她的下巴不僅變尖，還變得更翹了，更有網友曬出趙露思過往的側臉照對比，指出臉型明顯不同。

趙露思被認為下巴與過往不同，變得更尖翹。（翻攝自微博）趙露思被認為下巴與過往不同，變得更尖翹。（翻攝自微博）

事實上，趙露思近期頻頻遭懷疑整形，但她一直以來都沒有證實，並用化妝、卸妝影片間接證明她沒有動刀，臉蛋變化大都只是靠化妝。如今這組活動照曝光，網友直指「這無法靠化妝」、「鼻子側面也不一樣了」、「感覺又變了，臉更尖了」，不過也有粉絲認為，是拍攝角度問題，再加上最近趙露思變瘦很多，所以臉型一定會有些變化。

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