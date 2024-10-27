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《願望》江宏恩慘入「粉紅陷阱」 ！遭下藥還被仙人跳

江宏恩（左）在《願望》遭王樂妍下藥仙人跳，染毒癮下跪賠10億。（三立提供）江宏恩（左）在《願望》遭王樂妍下藥仙人跳，染毒癮下跪賠10億。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕江宏恩在三立八點檔《願望》被王樂妍下藥染毒、設計仙人跳，是近期最慘的角色，尤其犯毒癮的演出，被讚演得很傳神，還有人說：「慘成這樣，江宏恩真的用生命在演戲」、「被迫染毒癮已經很慘了，說話還沒人要相信。」江宏恩表示，這次角色的喜怒哀樂很鮮明，跟以往的角色比較不一樣，可以大喜大悲也可以大怒，他是透過這情緒反應去演角色，劇中從一開始就埋下兄弟情的哏，對他而言是種缺憾。

江宏恩在《願望》遭設計染毒癮、仙人跳。（三立提供）江宏恩在《願望》遭設計染毒癮、仙人跳。（三立提供）

江宏恩飾演的「耀武」個性直爽，以為靠著酒店媽媽桑可以得到好處，殊不知一切都是圈套，不僅被兄弟黃少祺的初戀女友王樂妍色誘，甚至還在咖啡中加入毒品讓他常常光顧酒店，並下藥昏迷設計仙人跳，逼他在江國賓面前下跪錄影簽下賠款十億單據，染上毒癮的他也開始產生戒斷現象，不斷失控暴衝、自言自語，精湛演出讓觀眾看的超過癮。

江宏恩在《願望》遭設計染毒癮、仙人跳。（三立提供）江宏恩在《願望》遭設計染毒癮、仙人跳。（三立提供）

面對劇中遭王樂妍咖啡中下毒，而染上毒癮，「粉紅陷阱」是男人很容易陷入的一個陷阱，是不是能夠閃過這種誘惑，也是一門功夫與學問，江宏恩說他覺得男人在每個年齡遇到這種狀況，處理的方式不一樣，那就是要看自己，「這門學問雖然很八股，可是實際面對的話，還是要看自己的把持能力，所以當你遇到了，也許會有那麼一段很沉迷。」他認為得看每個人清醒的時間快或慢，「也許這樣的誘惑不是每個人都會有一個很好的ending，所以看誰能夠早一點看清這一點。」

江宏恩在《願震》染毒癮出現失控暴衝、自言自語等戒斷反應。（三立提供）江宏恩在《願震》染毒癮出現失控暴衝、自言自語等戒斷反應。（三立提供）

江宏恩在圈內形象向來維持得不錯，他笑說自己年紀也到一個程度，經歷的事情也不少，受過的誘惑也有，再加上結婚多年，他形容「就像玩手遊，這個遊戲你已經看過或者你已經玩過，所以也可以說是免疫了。」之後補充說：「當然也不能夠把話說死，未來絕對不可能會這樣。」但以現在自己的成熟度，會有一個心理建設是，當未來也許在遇到的時候，用什麼樣的心理建設去告訴自己，盡可能的去杜絕或是說不應該這麼做，「也許是自己的家庭，也許是自己的工作，甚至自己的寵物，我覺得都有可能是讓自己能夠比較克制這方面的事情發生。」

江宏恩（右）、黃少祺在《願望》有精彩對手戲。（三立提供）江宏恩（右）、黃少祺在《願望》有精彩對手戲。（三立提供）

再者就是，江宏恩覺得拒絕這檔事跟人生經驗有很大的關係，就像好比說去所有的酒店，曾經有人就是很喜歡去酒店、開心有被這麼多女生服務，但也許看過、玩過之後，醒來感覺就是這麼一回事，他覺得被誘惑跟人生經驗有很大的關係。所以目前江宏恩會最用直接的方法去擋住，至於會用什麼樣的方法去擋住這誘惑？他笑說自己的態度會是很冷淡，直接拒絕，因為不能藕斷絲連，就不能留一點小機會給對方，「不必用明講，太難堪，可以用行為表現，盡量不去造成有單獨相處或是有碰面的機會，而且這些關係其實滿庸人自擾的，不喜歡這種不痛不癢的感覺。」

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