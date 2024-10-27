晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡瓜YT找黃西田拍片吸90萬人朝聖！網讚：比那些網紅好看多了

胡瓜（右）YouTube節目最新一集合體黃西田（左）。（翻攝自YT）胡瓜（右）YouTube節目最新一集合體黃西田（左）。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝天王胡瓜近來開設YouTube頻道《下面一位》，企劃題材多元有趣，受到不少觀眾喜愛，最新一集找來76歲黃西田組成「百歲旅行團」拍片，意外掀起網友朝聖。

胡瓜在影片中以銀髮族視角出發，除了親自去申辦老人卡，還首次體驗使用老人卡搭捷運，與黃西田搭檔前往萬華體驗「茶室文化」，一路上詢問路人、確認前往路線，過程中有不少民眾認出黃西田，他也親民的熱情打招呼、合照，意外見證黃西田的高人氣。最終抵達任務地點的茶室，兩人還一起獻唱、帶動氣氛，場面相當歡樂。

胡瓜搭檔黃西田出任務，影片掀起網友朝聖突破90萬觀看。（翻攝自YT）胡瓜搭檔黃西田出任務，影片掀起網友朝聖突破90萬觀看。（翻攝自YT）

影片上架至今僅兩周的時間，觀看數就已經突破90萬，充滿人情味的內容，打動不少觀眾的心，網友紛紛大讚，「這個節目很可以啊！老藝人出來邊繞邊吃，然後再唱歌回到往年風采，節目節奏也不錯」、「這頻道應該要快點破百萬，比那些網紅好看多了」、「瓜哥對長輩都很有禮貌，也贏得我們年輕人對您的尊重」、「不推不行，我越來越喜歡看了，多發一點秀場老藝人」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中