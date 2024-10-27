胡瓜YT找黃西田拍片吸90萬人朝聖！網讚：比那些網紅好看多了

胡瓜（右）YouTube節目最新一集合體黃西田（左）。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝天王胡瓜近來開設YouTube頻道《下面一位》，企劃題材多元有趣，受到不少觀眾喜愛，最新一集找來76歲黃西田組成「百歲旅行團」拍片，意外掀起網友朝聖。

胡瓜在影片中以銀髮族視角出發，除了親自去申辦老人卡，還首次體驗使用老人卡搭捷運，與黃西田搭檔前往萬華體驗「茶室文化」，一路上詢問路人、確認前往路線，過程中有不少民眾認出黃西田，他也親民的熱情打招呼、合照，意外見證黃西田的高人氣。最終抵達任務地點的茶室，兩人還一起獻唱、帶動氣氛，場面相當歡樂。

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胡瓜搭檔黃西田出任務，影片掀起網友朝聖突破90萬觀看。（翻攝自YT）

影片上架至今僅兩周的時間，觀看數就已經突破90萬，充滿人情味的內容，打動不少觀眾的心，網友紛紛大讚，「這個節目很可以啊！老藝人出來邊繞邊吃，然後再唱歌回到往年風采，節目節奏也不錯」、「這頻道應該要快點破百萬，比那些網紅好看多了」、「瓜哥對長輩都很有禮貌，也贏得我們年輕人對您的尊重」、「不推不行，我越來越喜歡看了，多發一點秀場老藝人」。

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