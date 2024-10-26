台粉淚崩！李洪基高流開唱「不習慣後面沒人」 崔敏煥變藏鏡人

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國樂團FTISLAND今天（26日）在高雄流行音樂中心開唱，鼓手崔敏煥卻在來台前夕爆出醜聞，改以幕後方式演出，讓主唱李洪基遺憾的說「很不習慣後面沒有人」。

崔敏煥因爭議無法登台，在幕後打鼓。（資料照，記者王文麟攝）

FTISLAND今天的演出僅有李洪基、貝斯手李在真登台，李洪基在彩排時就發現粉絲們用擔憂的眼神看著他們。剛開場，他更是有感而發，強調會和李在真一起守護FTISLAND，且絕對不會動搖，希望大家耐心等待，最後結果會好的。

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李洪基在高流開唱十分賣力，感謝台灣粉絲到來。（資料照，記者王文麟攝）

李洪基感謝台灣粉絲的到來，希望大家玩得開心，殊不知台下早已經是一片淚海。或許因為此次風波，李洪基、李在真兩人在台上唱得賣力，Primadonna（粉絲名）更是拚了命應援，除了一整片黃色的燈海以及彩帶之外，應援手幅寫著「永遠守護你」，希望將心意傳達給FTISLAND，表達一如既往的支持，讓兩人都相當感動。

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