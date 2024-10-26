w-inds.是我們的初戀！橘慶太收台粉告白 懷舊神曲掀回憶殺

千葉涼平（左）、橘慶太獻跳多首懷舊金曲。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本天團w-inds.今天（26日）重返台北國際會議中心開唱，吸引3000名粉絲進場朝聖，此次不但帶來超豪華的雙層舞台、精彩椅子舞表演，還獻唱多首早期的歌曲，宛如帶著粉絲穿越時光隧道，重溫23年前的感動。

w-inds.橘慶太已經38歲，少年音依然健在，勾起粉絲回憶殺。（記者王文麟攝）

w-inds.千葉涼平數度被粉絲歡呼聲嚇到。（記者王文麟攝）

w-inds.的橘慶太、千葉涼平連續兩年在台開唱，開場就大喊「台灣」，總共表演22首歌曲，其中有20首是在2001年出道至2005年發行的夯曲，與演唱會名稱「Nostalgia」（懷舊）相呼應。開場就帶來早期的經典夯曲《Feel The Fate》、《Endless Moment》及《Paradox》，儘管兩人年齡即將邁入4字頭，但純粹的「少年音」絲毫沒有改變，勾起全場粉絲的回憶殺。

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全場粉絲嗨翻，尖叫聲驚呆w-inds.。（記者王文麟攝）

一首首金曲連發，台粉應援尖叫聲也越來越大，更嚇到w-inds.，數度直呼「太厲害了」，他們第一次來台灣是在2004年，2024年的粉絲反應超越2004年，今天真的讚死了。橘慶太表示，有些早期的歌曲沒能在台灣演唱，相隔23年終於帶來這些經典歌曲，這些日子以來有歡笑也有淚水，希望明年也能來台灣與粉絲一起度過。

w-inds.橘慶太（左）、千葉涼平勁歌熱舞，體力完全不輸給剛出道的新人。（記者王文麟攝）

他們昨天受訪時，得知「16蹲」在台灣蔚為風潮，橘慶太今天在演唱會上大跳「23蹲」，同時還說著「這是我的手背、這是我的腳背、你是我的寶貝」，獲得全場掌聲。橘慶太說，之前來台灣學的中文，可能是因為中文發音不標準，所以現場反應不如預期，這次大成功，讓兩人都十分開心，橘慶太還故作從容地說「輕輕鬆鬆啦」。

w-inds.千葉涼平（左）、橘慶太站上雙層舞台又唱又跳。（記者王文麟攝）

在活動尾聲，他們帶來近年的新歌《Strip》、《Beautiful》，橘慶太表示雖然這次是以舊歌為主軸的巡演，但還是希望讓大家看到新一點的w-inds.。橘慶太也提到，昨天得知「w-inds.是大家的初戀」一事，他問大家「今天大家抱著初戀的心意了嗎？現在應該還有吧？無法結束的初戀！」橘慶太更稱「可以創作Endless first love這首歌」，恰巧觀眾席也有粉絲舉牌「w-inds.是我們的初戀」，千葉涼平驚呼「真的欸」。

w-inds.橘慶太（左）、千葉涼平踢腿完全沒問題。（記者王文麟攝）

橘慶太有感而發，稱因為大家的到來，他們才能每年來台灣，而台灣人的日文太好了，連笑點都聽得懂。橘慶太腦筋動很快，笑說：「啊！因為是初戀，所以你們很努力學日文對吧！」最後橘慶太表示，他們以25週年為目標，會繼續努力。

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