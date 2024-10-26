柯震東「老婆內褲」再發威！出借YTR成功拿下走鐘獎

芙莉蓮內褲助攻拿下兩獎。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕柯震東上禮拜剛拿下金鐘獎迷你男配角獎，領獎時還分享自己帶了「老婆」芙莉蓮內褲，日前受訪時表示有將內褲借給某位Youtuber拿去參加走鐘獎，而稍早YTR黃小潔Jerry拿下「親手做的獎」時，拿出了芙莉蓮紅內褲，並感謝好友柯震東出借「老婆」。

柯震東斬獲迷你劇集男配，當時開心分享幸運物。（攝影新聞組攝）

黃小潔以影片「『超越特效！芙莉蓮魔法具象化！』我發明了可以真正施法的魔法杖！全世界第一隻！」獲得「親手做的獎」，他透露罹癌的爸爸過去一直支持他創作，可惜爸爸今年離開了，要將獎獻給爸爸。

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黃小潔順利拿獎。（翻攝自YT）

他也不忘感謝上週拿獎的柯震東，沒想到他的內褲幸運物再次發揮，「我前幾天去找凱凱跟柯震東借來，我說如果我拿獎一定會把它帶上台給大家看。」黃小潔也搞笑直呼：「不過比起芙莉蓮的魔法杖，我比較想要先西的內褲。」

黃小潔順利拿獎。（翻攝自YT）

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