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Joeman自嘲惹「麻」煩黑歷史！「緊貼李多慧講耳語」引眾怒

Joeman今晚與李多慧一起頒發走鐘獎項。（翻攝自YT）Joeman今晚與李多慧一起頒發走鐘獎項。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕Joeman今晚與李多慧一起頒發走鐘獎「運動健身獎」，李多慧身為啦啦隊女孩相當適合頒發獎項，隨即好奇問起Joeman與這個獎的關聯，沒想到他語出驚人，竟對自己涉吸大麻的黑歷史開起玩笑。

李多慧身為啦啦隊女孩相當適合頒發「運動健身獎」。（翻攝自YT）李多慧身為啦啦隊女孩相當適合頒發「運動健身獎」。（翻攝自YT）

Joeman去年捲入大麻風波，形象一度受損，隨即出面道歉認曾持有及吸食大麻，而今他出席走鐘獎與李多慧共同頒發獎項，被問到與獎項關聯，他則提起去年得獎的健身網紅「PEETA葛格」，提到和對方有關連，原來對方今年也因涉嫌持有、吸食大麻被捕，Joeman自虧直呼：「我跟Peeta葛格有什麼關聯性，你沒有看新聞嗎？我們都會一起重訓…。」李多慧隨即機智表示「聽不懂聽不懂」。

頒獎過程Joeman貼在李多慧耳邊提示她中文，引起台下怒喊「噁心」。（翻攝自YT）頒獎過程Joeman貼在李多慧耳邊提示她中文，引起台下怒喊「噁心」。（翻攝自YT）

而當頒發「說走就走獎」時，Joeman提到自己曾為了想吃拉麵，24小時來回東京、說走就走，甚至自爆跟女友沒有任何規劃飛出國拍過，後來雖分手但影片還沒有下架，李多慧則表示：「去年收到IG訊息小盒子訊息後，就來台灣工作！」也說她現在能說跳就跳，現場也跳起舞相當可愛，而頒獎過程Joeman還貼在李多慧耳邊提示她中文，引起台下怒喊「噁心」。

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