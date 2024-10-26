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娛樂 日韓

《SCOOL》快閃回台灣！「小王嘉爾」陳柏佑被接機 露面全說了

《SCOOL》的人氣成員快閃台北舉辦見面會。 （天空娛樂提供）《SCOOL》的人氣成員快閃台北舉辦見面會。 （天空娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台韓合作的男團選秀《SCOOL》正在熱播中，總決賽下月前進高雄巨蛋登場，目前在第一階段人氣票選前7名的成員，包括賴耀翔、梁哲維、連兆緯、陳麒文、鄭元昕、李振浩以及陳柏佑快閃回台灣舉辦粉絲見面會，難掩興奮心情！

目前《SCOOL》都在韓國錄製節目，本次人氣成員快閃回台灣僅有48小時，就連跟家人都很少時間可以相處，外型酷似王嘉爾的陳柏佑抵達台灣時，見到有粉絲熱情接機，覺得非常感動。

陳柏佑靦腆表示：「蠻意外的，聽說他們從凌晨一點多等到我下飛機，很謝謝他們。」至於被說激似前輩王嘉爾，他則害羞否認，連忙表示沒有。

陳柏佑被爆料愈練愈壯。（天空娛樂提供） 陳柏佑被爆料愈練愈壯。（天空娛樂提供）

而經過三個多月在韓國的朝夕相處，現在大夥的感情都愈來愈好，大夥會在公共澡堂洗澡，或是一起睡在同一張床上。

梁哲維受訪自曝：「我曾跟誠太『睡在同一張床上』！」他解釋：「有時候半夜聊天累了就一起趟在床上睡覺，就像兄弟一樣。」

提及在男子宿舍間的趣事，大家練完舞時常打赤膊「坦誠相見」，賴耀翔被公認腹肌「最猛」，陳柏佑也爆料近來愈練愈壯，「目前只有四塊肌，上面兩塊比較明顯！」

由粉絲票選出的前7名人氣王為了答謝大家支持，今天在台北舉辦見面會，並宣布11月30日、12月1日將在高雄巨蛋舉辦「SCOOL畢業典禮」，門票將於11月9日在KKTIX開賣。

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