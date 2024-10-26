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涉襲臀性騷被起訴！孫生穿「露背西裝」現身 鬆口道歉：的確有打屁股

孫生現身走鐘獎。（讀者提供）孫生現身走鐘獎。（讀者提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕第六屆走鐘獎今（26）日於台灣大學綜合體育館盛大舉行，一年一度的Youtuber圈盛事，來自亞洲各地的創作者們齊聚現場，稍早已開始紅毯直播，而反骨成員孫生本屆入圍三項，還穿上背部全裸的西裝現身，而針對日前遭控告性騷摸人屁股一事，他也表示願意賠錢跟道歉。

孫生捲入性騷官司，今露面表示願意道歉，不過因為沒有對方聯絡方式，並沒有打電話給對方，「女生不開心就要尊重，心情就是ＱＱ（哭哭），當下問她說有男友那怎麼辦，她說可以，我是妳要我才要，的確是有打對方屁股，我願意道歉賠償，不想讓別人不舒服。」

孫生現身走鐘獎。（讀者提供）孫生現身走鐘獎。（讀者提供）

孫生日前被爆和一名在夜店認識的A女到某店用餐，席間A女邀請B女一同赴約，但孫生竟對B女開黃腔「屁股有肉哦，撞起來才爽」等語，甚至動手拍B女的屁股，事後B女在社群揭露並到警局報警，過程也被監視器拍的很清楚，不過孫生卻反駁:「我要回應什麼？完整截圖也不發。當天跟我說好啦沒事，還跟我去愛愛。」

孫生喊冤表示，當天本來就約A女要去開房間，隨後B女出現讓他以為2女都願意，可是後來只有A女跟他一起去飯店，而他對B女的言行只是在調情，沒有其他意思。檢察官認為孫生行為已經構成性騷擾，昨依法提起公訴。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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