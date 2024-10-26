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啦啦隊女神球場廁所遇偷拍色狼！巫苡萱：影片瘋傳才知受害

巫苡萱是樂天女孩的人氣成員之一。（翻攝自IG）巫苡萱是樂天女孩的人氣成員之一。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星巫苡萱屬於中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」的人氣成員之一，日前受邀上節目透露，曾聽過別隊的廁所遭裝攝影機偷拍，影片在網路上瘋傳後才驚覺受害，讓她直呼「真的是很可怕」。

巫苡萱透露，曾聽過有球場廁所被裝攝影機，偷拍女生上廁所。（翻攝自YT）巫苡萱透露，曾聽過有球場廁所被裝攝影機，偷拍女生上廁所。（翻攝自YT）

巫苡萱在節目《小姐姐請回答》中分享，曾聽過有球場的廁所被裝攝影機，並透露「因為那個廁所是上面空下面也空，好像是裝在類似洗手槽下面的地方，鏡頭直接對著廁所下面空空的地方，所以女生蹲下來上廁所的畫面，全部都被拍到」。

巫苡萱接著指出，偷拍者更過分的是，因為攝影機是對著下半身拍，看不出來上廁所的是誰，所以偷拍者在另一個角度又裝上了一台攝影機，「可以拍到人家走進來，做剪接就知道是哪一位」。巫苡萱表示，這個偷拍會被發現，是因為影片已經在網路上瘋傳，忍不住驚呼，「我那時候看到覺得超級可怕」。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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