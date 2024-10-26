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眾量級家寧開新頻道「首支片舉止詭異」 網看完嚇壞：超毛像邪教

「眾量級」家寧創立個人頻道。（翻攝自YT）「眾量級」家寧創立個人頻道。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」由Andy、家寧組成，兩人交往9年，不過近來分手消息頻傳，雙方始終未正面回應。如今家寧也自己創立新的頻道，於昨（25）上傳第一支影片，內容短短1分鐘，卻讓許多粉絲看完覺得毛骨悚然，引起討論。

家寧近日創立新的YouTuber頻道，名為「秘月期POPOO」，於昨日上傳了第一支標題為「有話要說！噓！」的影片，家寧在影片中說道，「你不知道你下一刻會遇見什麼樣的人，我告訴你，我也不知道，你不知道你下一刻會發生什麼事，我告訴你，我也不知道」、「我只知道當你此刻觀看的時候，我們之間已經產生微妙的變化了，有看見嗎？還是你發現了什麼？這讓我覺得很好、很好，好到讓我覺得天翻地覆，覺得哇這世界好特別、好有趣、有驚奇。」最後呼籲大家，記得按讚訂閱她的新頻道。

家寧在影片中的舉止及說話方式，令網友覺得詭異。（翻攝自YT）家寧在影片中的舉止及說話方式，令網友覺得詭異。（翻攝自YT）

整段影片大約只有1分鐘的時間，內容完全看不出想表達什麼，令不少網友看完傻眼表示，「這什麼邪教影片....看了都雞皮疙瘩了」、「會有人這樣講話嗎.....她沒發現她自己講話超怪嗎？」、「超可怕的，整部影片都覺得人很不對勁，到底發生什麼事情了啊？」、「內容空泛.....詞語庫不足，這不是我認識的家寧啊！」、「超毛，有夠恐怖」。

不少觀眾認為家寧的狀態非常怪，直言「很像邪教」。（翻攝自YT）不少觀眾認為家寧的狀態非常怪，直言「很像邪教」。（翻攝自YT）

不少網友也提起，家寧先前去參加完心靈課程後，整個人的狀態就變得怪裡怪氣，更直言很像「邪教」，對此，家寧也親自在留言區回覆「愛心笑臉」的表情符號，另外有網友提到，「怎麼她的狀態奇奇怪怪的」，家寧也回應「多看幾次看看」，並附上吐舌頭的俏皮表情，表示未來會更仔細說明新頻道的方向。

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