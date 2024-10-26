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娛樂 電影

（專訪）柯汶利笑認穩交張鈞甯「沒什麼好躲藏」 親曝現況很舒服

〔記者許世穎／專訪〕曾獲金鐘獎肯定的導演柯汶利，2017年拍攝完《默殺：無聲之地》後，因種種原因延宕了7年終於日前在台上映，他說從沒擔心過電影不會上映，「它是屬於大銀幕的！」宣傳時更大方暢聊與張鈞甯的戀情，認為兩人穩定交往，「沒什麼好躲藏的」。

柯汶利。（記者胡舜翔攝）柯汶利。（記者胡舜翔攝）

來自馬來西亞的柯汶利2014年以短片《自由人》獲得金鐘獎最佳迷你劇集（電視電影），以及該項目的最佳導演獎，該片甚至入選第88屆奧斯卡最佳劇情短片最後10強名單。之後他拍攝首部長片《默殺：無聲之地》，一直無緣上映，期間在中國接連拍攝電影《誤殺》和親自重拍中國版《默殺》都在中國大賣。

柯汶利說成功的祕訣就是堅持，「像《默殺：無聲之地》就是一種堅持，答應了事情，必須要完成。」接連挑戰懸疑犯罪類型，他謙虛表示不認為自己做得很好，「我覺得我還在路上吧！需要不斷經營，但我喜歡結合時事和說出想說的話，思考這個時代需要怎麼樣的電影，但最重要的基礎還是要好看的電影，讓人看完還會想再看一遍，接著才會有話題跟討論度。」

張鈞甯。（資料照，記者潘少棠攝）張鈞甯。（資料照，記者潘少棠攝）

去年底柯汶利和曾合作網劇的張鈞甯傳出戀情，之後更再度合作中國版《默殺》，張鈞甯一度傳出是投資者之一，不過已被他否認。戀情曝光後首度面對台灣媒體，他笑言兩人沒有討論過應對，但確實有做好心理準備，「覺得沒有什麼好躲藏的，不用去說謊，就順其自然，很誠實也沒問題，畢竟我們也不是小朋友、都單身，就是很正常的交往，處於很舒服的一個狀態。」

雖然在媒體的詢問下，柯汶利認了是以結婚為前提和張鈞甯交往，39歲的他認為年齡不是考慮的方向，「我沒有設定幾歲的目標，無論是事業上、跟家人的關係上，畢竟人這一生來來去去，來到這裡就是體驗人生，這是優先思考的事情，我連明年會發生什麼事情都不知道！」

柯汶利。（記者胡舜翔攝）柯汶利。（記者胡舜翔攝）

至於婚姻關係，柯汶利認為結婚不該是個目標，而是一種責任，「男人應該要有的責任感，這是對這件事情的重視，但結婚也不一定是終點，不是說結婚就要怎樣怎樣，不一定要框著彼此。」他說和張鈞甯都還在感受、經營關係，「我們一起在經營事業，還是一種順其自然，可能需要很多的因緣際會吧，我們都是很easy的人，不會太拘謹，就像我喜歡沒有計畫的旅行，隨興隨意一點。」《默殺：無聲之地》全台上映中。

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