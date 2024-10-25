郭富城59歲生日會場曝光 火紅造型全無老態

郭富城與歌迷提前慶生畫面曝光。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港四大天王之一的郭富城明（26）日將過59歲生日，今年郭富城並未先和朋友慶祝，反倒先與粉絲慶生。郭富城與粉絲慶生會的照片曝光後，發現所有粉絲都穿著藍色衣服，郭富城則一身火紅，場內氣氛溫馨，最後以大合唱結束，過了一個溫馨愉快的生日。

粉絲替郭富城精心準備的蛋糕。（星島日報提供）

今年不但是郭富城的59歲生日，同時也是歌迷會成立34週年，所以郭富城沒有和親朋好友先慶祝生日，反而跟最重視的粉絲一同度過。會場內只見來自台灣、馬來西亞、日本等地粉絲精心準備了精美的生日蛋糕，郭富城也在台上說：我的生日願望是希望大家都可以健健康康、開開心心。剛開完演唱會的郭富城也表示正在積極準備第二彈的香港個人演唱會，除了表演全部更新之外，還會現場表演書法、繪畫。

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郭富城（右）親切和粉絲打招呼。（星島日報提供）

先前郭富城親自作曲寫了《您》送給一路走來陪伴在身邊的粉絲，郭富城說：看著這首MV，很多回憶湧上心頭，當中的「您」凝聚超過30個年頭，一步一步走來，一筆一畫寫下，才成就了今天的「您」，「謝謝所有支持，一切成為動力」在郭富城的生日會上，粉絲大合唱《您》送給郭富城當生日禮物，氣氛十分感人。

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