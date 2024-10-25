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娛樂 電視

《原少A2》健志Pick「2選手」讚有才 總決賽將搬上大銀幕

天狼星的+How李家皓以及潘永安亮眼表現被建志盛讚。（踢帕娛樂提供）天狼星的+How李家皓以及潘永安亮眼表現被建志盛讚。（踢帕娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕《原少A2》賽制驚喜不斷，本週末即將播出學長合作賽下半場，除了學長學弟擦出的火花之外，賽制重組讓更多寶藏少年們被看見，擔任流星導師的Sandra在看完晨之星和U:NUS的合作舞台後直呼：「顛覆對現代男團的想法，真的很會唱」，更點名伍承慶唱功了得，真假音轉換得宜。

健志對於天狼星的+How李家皓以及潘永安相當讚賞，認為兩人為天狼星增添了非常大的亮點，相當看好兩人未來在節目的發展，更直言若兩人沒有出道，一定會幫他們「想辦法」，讓他們能持續被看見。而歐弟則是從和鑽石星球合作後便對鑽石星球讚賞有加，認為他們相當努力，Vocal實力穩定，是「準備好」的狀態。

伍承慶唱功被Sandra點名稱讚。（踢帕娛樂提供）伍承慶唱功被Sandra點名稱讚。（踢帕娛樂提供）

包含即將播出的學長合作賽下半場，《原少A2》自開播以來已累積發布逾50首全新創作歌曲，皆於首播後同步上架於串流平台，讓觀眾能在最短時間內回味舞台歌曲，於第一時間透過串流平台更加認識選手們的聲音，每週末上架，皆可在串流新歌排行榜佔有一席之地，除此之外，也可於Instagram使用音訊，讓粉絲們能夠馬上使用社群平台進行歌曲翻唱、翻跳等cover活動，即時與選手們互動之外，也迅速將新歌擴散。

鑽石星球vocal自開播以來受極大肯定。（踢帕娛樂提供）鑽石星球vocal自開播以來受極大肯定。（踢帕娛樂提供）

繼上次9月28日首場演唱會後，粉絲瘋狂敲碗的加場演唱會也將於11月9日於北流TERA擴大舉行，10月26日起即將開賣一系列門票以及福利內容，本次除了福利全新升級之外，演唱會歌單也全面更新，少年們也早早於先前的直播中興奮透露，本次演唱會將有嘉賓參與演出，鐵定精彩；而11月9日同日適逢總冠軍賽的播出日，原少A2將把總決賽搬上大銀幕，於大直美麗華舉辦特映會，邀請粉絲們購票入場，與少年們一起見證總冠軍誕生。

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