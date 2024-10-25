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娛樂 電視

戴曉君領航原民音樂 邀高蕾雅、悠巴歌謠傳唱隊獻部落故事

〔記者傅茗渝／台北報導〕原住民族電視台將在10月27日推出全新音樂節目《搖滾區第一排》，由排灣族主持人戴曉君Sauljaljui領航，每週日晚上9點，帶大家走進原住民族的音樂世界，認識來自各個部落的才華音樂人，從他們的生活、家鄉到創作靈感，所有的故事都在音符中流轉。

《搖滾區第一排》傳唱部落音樂故事。（原視提供）《搖滾區第一排》傳唱部落音樂故事。（原視提供）

《搖滾區第一排》每集的迷你演唱會都會選在意義非凡的場地進行，讓歌聲和場景產生共鳴，感受音樂與土地的深厚連結。而主持人戴曉君Sauljaljui不僅僅是主持，更會深入每位音樂人的內心，讓觀眾聽見他們的故事、看見他們的生活，真正感受到音樂背後的力量與情感。

首集的演出陣容邀請到鄒族的歌手高蕾雅和悠巴歌謠傳唱隊，共同演繹《YAYO 我們一直存在著》這張專輯中的多首歌曲。該專輯的製作班底星光熠熠，有著三金常客的排灣族音樂人保卜·巴督路Baobu Badulu和金曲音樂人邱群共同操刀，特別之處在於，它以鄒族的泛靈信仰為背景，把神靈的故事透過音樂唱出來，並且巧妙結合了電子和民謠的元素，為傳統鄒語歌謠注入現代感。這些歌，不僅展現了神靈的多面性，也讓人感受到神靈始終與族人同在的力量與溫暖。

戴曉君領航原民音樂，首集邀邀高蕾雅、悠巴歌謠傳唱隊。（原視提供）戴曉君領航原民音樂，首集邀邀高蕾雅、悠巴歌謠傳唱隊。（原視提供）

《搖滾區第一排》每一集裡都不只是音樂的饗宴，更像是一場情感與文化的對話。節目製作協調黃心惠Suyan Upah期望透過節目，讓觀眾能看到原住民族音樂人如何用音符詮釋他們的生命故事，如何把過去的文化和現代的元素融合，展現出音樂中那股與眾不同的生命力和韌性。

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