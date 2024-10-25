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FTIsland敏煥涉性交易！李洪基在台灣發文了：被石頭砸也要向前走

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國樂團FTIsland出道以來一波三折，成員宋承炫、崔鍾訓接連退團，後者牽扯「Burning Sun」夜店事件，重創團體形象，如今3名成員穩定發展，鼓手崔敏煥卻被前妻爆出「叫小姐」爭議，主唱李洪基稍早發文，表示就算被石頭砸也要繼續走下去。

崔敏煥（右）爆出爭議，是否會影響隊友李在真（中）及李洪基引發關注。（翻攝自X）崔敏煥（右）爆出爭議，是否會影響隊友李在真（中）及李洪基引發關注。（翻攝自X）

韓國樂團FTIsland將在明天（25日）下午5點於高雄流行音樂中心開唱，不過鼓手崔敏煥在來台前夕，被前妻律喜爆料許多誇張行徑，包括當著家人長輩面前觸摸她的胸部，甚至把錢塞在她胸前，更公開長達13分鐘的叫酒店妹的音檔，形象全毀。崔敏煥甚至被舉報涉及性交易，警方獲報將展開調查。

恰巧明天FTIsland將在高流演出，台灣主辦單位回應將如期舉行。不過截稿前，僅李洪基、李在真現身小港機場，演出是否會以「三缺一」形式進行？主辦表示目前沒有收到任何變動通知。

人已到台灣的李洪基在Weverse發文，表示這是兩人的私生活，卻變成這樣，做錯事就要低頭道歉，但儘管如此還是不能輕易相信任何事情，「我要守護住、挺下去，這才是我們！我能做的就是一邊被石頭砸，一邊向前走。」

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