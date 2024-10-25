（影）金鋼狼傳雙不倫？ 女星為休傑克曼掰了10年夫

休傑克曼（左）與莎頓佛斯特。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕56歲好萊塢男星「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）傳出雙不倫畸戀，他與合演《The Music Man》音樂劇的女星莎頓佛斯特（Sutton Foster）陷入愛河，但雙方都是已婚身分。去年休傑克曼與結婚27年的老婆黛博拉李離婚；莎頓佛斯特22日（週二）也向法院訴請離婚。

莎頓佛斯特（左）與休傑克曼疑似傳出雙不倫。（翻攝自IG）

外媒報導：「他們（休傑克曼與莎頓佛斯特）百分百在一起而且相愛，也想共度餘生」。莎頓佛斯特比休傑克曼小7歲，兩人私底下如膠似漆，就和剛墜入愛河的年輕男女一般甜蜜，不過由於身分特殊，行動相當低調，怕被外界發現。

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休傑克曼（左）與莎頓佛斯特合作音樂劇非常愉快。（美聯社）

休傑克曼與莎頓佛斯特從2021至2023年合演音樂劇時就非常談得來。莎頓佛斯特與《瞞天過海》編劇泰德葛里芬（Ted Griffin）結婚10年還共同領養1個孩子，但去年12月莎頓欲將兩人共同居住的公寓售出，讓人感覺似乎透露出婚變跡象。

莎頓佛斯特曾對外表是休傑克曼已經成為她最要好的朋友之一，並表示能在40歲之後認識新朋友非常有趣。

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