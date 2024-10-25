唐綺陽暴瘦15公斤被小鮮肉搭訕 對方一句實話讓她瞬間冷掉

唐綺陽（右）、柯震東出席KKday「我的天，超好玩」品牌記者會（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕唐綺陽和柯震東皆為今年金鐘獎得主，今出席KKday「我的天，超好玩」品牌記者會，透露目前已經瘦了15公斤，目標瘦18公斤，笑說現在走在路上遇到小鮮肉時，對方都會搭訕說「唐老師，我媽媽超喜歡妳」，讓她哭笑不得，也說出國常常遇到路人邀約合照，因此每天都習慣化妝。

唐綺陽透露目前已經瘦了15公斤。（記者王文麟攝）

過去喜愛蒐集公仔的柯震東，透露有一間房裡放了幾個要價近50萬的公仔，前陣子不幸因地震而全部倒地碎掉，損失將近4、500百萬，讓他果斷放棄此興趣，也因此省下不少錢，算是另類因禍得福，「目前都還不想走進去，怕看了會難過。」聊到未來規劃，唐綺陽繼續追問他是否有買房打算？柯震東表示已有在台北買中古屋，不過房價等細節則沒有多透露，僅說只是想讓自己住得舒適。

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柯震東表示已有在台北買房。（記者王文麟攝）

柯震東日前榮獲金鐘獎迷你劇集（電視電影）男配角獎，首度入圍即敲鐘，在台上還拿出印有「抱回金鐘」字樣以及老婆「芙莉蓮」的紅色內褲，透露此幸運物已經借給這週末要走走鐘獎的人。

唐綺陽今年拿下廣播金鐘剛納入獎項的「Podcast生活風格節目獎」，表示拿獎後有去日本旅遊犒賞自己，「以占星角度來說，旅遊可以斷絕負能量、開闊心胸。」鼓勵正在歷經低潮的人們多出門走走；她也笑說自己放鬆的方式是瘋狂購物，「我出國都會提高信用卡額度，因爲不知道會看到什麼想買的精品，有買了H牌的包，不用配貨。」至於價格則不願多說，僅說一顆不到一百萬。

唐綺陽（右）、柯震東出席KKday「我的天，超好玩」品牌記者會（記者王文麟攝）

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