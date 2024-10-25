謝祖武兒獲金鐘新人獎 沉默1週淡定開口獻祝福

星二代謝展榮以TVBS影集《有生之年》獲金鐘59戲劇節目最具潛力新人獎。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕星二代謝展榮擊敗Lulu黃路梓茵、許莉廷、彭千祐、楊晴，以TVBS影集《有生之年》獲金鐘59戲劇節目最具潛力新人獎，透露得獎後爸爸謝祖武僅在家庭群組淡定說：「我要睡了。」並無說太多祝福的話，然而典禮結束一星期，謝祖武今（25日）發文恭喜《有生之年》得獎，「恭喜《有生之年》榮獲六項大獎，真的是實至名歸，我也覺得與有榮焉。」雖然未直接祝福兒子，但心意仍是滿滿。

謝展榮目前就讀北藝大四年級，自18歲後經濟獨立，他不想當「靠爸族」，經常打工賺生活費，也常為學費與車貸煩惱，對於得金鐘新人的獎金10萬元，打算全部用來付車貸，獲獎後在慶功宴被問老爸謝祖武有無送上祝福，他當場面露無奈，透露爸爸一整天只在家庭群組說：「我要睡了！」然而劇中飾演爸爸的鄭元暢緩頰說：「你不要在外面把你爸塑造成這樣，小武哥（謝祖武）在我們心中是很溫暖的人。」謝展榮立刻吐槽：「我不覺得。」父子互動簡直相愛相殺。

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謝展榮目前就讀北藝大四年級。（記者胡舜翔攝）

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