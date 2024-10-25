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娛樂 電影

已故「獨臂刀王」王羽遺物捐出！二女兒王加露哽咽：電影是爸爸的家

國家影視聽中心舉行世界影音遺產日紀念活動，年度捐贈者王加露（左）、中心事長褚明仁。（國家影視聽中心提供）國家影視聽中心舉行世界影音遺產日紀念活動，年度捐贈者王加露（左）、中心事長褚明仁。（國家影視聽中心提供）

〔記者廖俐惠／新北報導〕國家影視聽中心今天（25日）因應「世界影音遺產日」舉行年度數位修復成果發表暨感謝儀式，已故影星「獨臂刀王」王羽的女兒王加露捐出父親生前的各式遺物，表示父親生前說過終生要奉獻給電影，「爸爸是屬於我的，但王羽是永遠屬於電影，這裡就是他的家！捐贈出他的文物等於就是讓他回到家。」

王羽在2022年逝世，享壽80歲，王加露此次捐贈父親生前的各式遺物，包括電影海報、報章雜誌的訪問以及外國影迷做的剪報，她透露父親晚年都在醫院度過，生前的物品都堆在倉庫沒能整理，如今能讓它重見天日，王家三姊妹都相當贊同。至於父親的私人照片，王加露表示會自己好好留存，「爸爸是屬於我的！」

王加露捐出父親王羽生前的物品。（國家影視中心提供）王加露捐出父親王羽生前的物品。（國家影視中心提供）

王羽的遺作是鍾孟宏執導的電影《失魂》（2013），這是王加露最喜歡的一部電影，因為當時王羽已經中風過、半邊面癱，但仍然盡最大的努力拍攝作品，看到父親對電影的認真，令王加露印象深刻，覺得深具意義。

王羽（左）在《失魂》中演出，憑該片拿下台北電影節影帝。（傳影互動提供）王羽（左）在《失魂》中演出，憑該片拿下台北電影節影帝。（傳影互動提供）

王羽生前的經典電影經過修復後，再次出現在世人眼前，王加露十分感動，笑說像是電影《黑白道》她自己都沒有看過，非常感謝國家影視聽中心的修復，「讓我們的後代可以看到曾祖父、曾曾祖父的作品。」她希望未來也能舉辦王羽的紀念影展，已經有這個構想，但不曉得該如何著手進行。

王加露談起父親王羽。（國家影視中心提供）王加露談起父親王羽。（國家影視中心提供）

最後請王加露向天上的爸爸說句話，她眼泛淚光笑說：「別讓我哭啊！」接著喊話：「爸爸我很想你，你放心我們都會好好的，繼續把你的電影發揚光大。」

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