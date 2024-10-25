（影）莊凱勛演「變裝皇后」開酒吧 細節裝潢耗資近千萬

《妮波自由式》主場景AS Bistro酒吧，耗資千萬實景搭設。（紅杉娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕A-Lin為影集《妮波自由式》獻唱主題曲《No Label》，歌詞中的「你是你，不用再懷疑」，透過A-Lin收放自如的嗓音，遊走不同音域，詮釋動感派對裡狂放不羈的靈魂，高唱人們面對情感與慾望時，能不拘泥於社會的期待與規範，選擇自己「心之所向」；搭配MV亮相的主要演員，以及潮流感十足的酒吧派對氛圍，將視聽饗宴四個字詮釋得淋漓盡致。

《No Label》MV首度完整曝光《妮波自由式》主場景AS Bistro酒吧，可以看出酒吧裝潢所費不貲且細節滿滿，監製賴宇同提到：「AS Bistro是我們耗資近千萬實景搭設，為了讓演員在拍攝時能完全入戲，整個場景的操作細節，從前台後場到派對酒池與舞台，全部都以可對外營業的真實規模搭建。」也讓飾演劇中廚娘Gugu的國民姑姑海裕芬首次上戲就驚呆：「我以為自己走到隔壁在營業的酒吧。」

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《妮波自由式》的核心精神「I AM WHO I AM」在酒吧中以特別訂製的霓虹燈管綻放於吧檯上方。（紅杉娛樂提供）

劇中三位主角林思宇、陸夏、張書豪經常在飾演變裝皇后Mama莊凱勛開設的酒吧談心或放鬆，這個場景不僅反映了台北的夜生活多元且包容，也代表著AS Bistro對不同性別與情感身份的接納，是一個能接住任何人的「烏托邦」。

林思宇（左起）、張書豪、陸夏在《妮波自由式》常到莊凱勛開設的酒吧談心、吐苦水。（紅杉娛樂提供）

為了響應平權，更以實際行動參與將於本週末10月26日舉辦的第22屆臺灣同志遊行；由身著純白翅膀、象徵「顯現真正自我」的Drag Queen，與擁有健美身材、圍繞在一旁的Gogo Boy代表前行，《妮波自由式》成為台灣首部與同志遊行走上街頭、為LGBTQ+族群發聲的台劇。

《妮波自由式》11月1日起，每週五晚間9點於Hami Video、MyVideo、friDay影音聯合播出，GagaOOLala於11月8日上架一至五集、11月22日上架六至十集。

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