晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

看懂了嗎？《懼裂》好口碑炸裂 導演親曝三大象徵核心

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《懼裂》在台上映好評連連，全台票房已破台幣573萬，全球票房更突破3420萬美金（約台幣10.96億元）。導演柯洛里法吉特日前接受媒體訪問時親自解釋片中三個強大象徵，包括白色浴室、巨大疤痕的脊椎，以及火龍的意義。

片中一幕經典畫面是黛咪摩爾飾演的過氣女星伊莉莎白施打「完美物質」後倒臥在浴室，一旁站著由瑪格麗特庫利飾演、穿著印有龍紋浴袍的分裂者蘇，其實就是導演特別想要強調的心理空間。

黛咪摩爾在《懼裂》施打完美物質後倒臥浴室，瑪格麗特庫利穿著印有龍紋的浴袍站在她身旁。（CATCHPLAY提供）黛咪摩爾在《懼裂》施打完美物質後倒臥浴室，瑪格麗特庫利穿著印有龍紋的浴袍站在她身旁。（CATCHPLAY提供）

導演柯洛里表示：「這部電影有三個非常強大的象徵，這些象徵是電影的核心。首先是白色浴室，這個空間被設計為一個沒有家具的心理空間，充滿圖像化的元素。第二是貫穿整部電影反覆出現那條巨大疤痕的脊椎，服裝上的所有拉鍊、長袍上的龍、酒吧裡禮服上的背部深V，都能看到她的脊椎。第三個象徵是火龍，代表從灰燼中重生的鳳凰，準備好重生。」

黛咪摩爾在《懼裂》陷入容貌焦慮。（CATCHPLAY提供）黛咪摩爾在《懼裂》陷入容貌焦慮。（CATCHPLAY提供）

電影中兩位女主角的精采轉折令觀眾看得目不轉睛，關於拍攝瑪格麗特庫利飾演的分裂者蘇，導演坦言，在視覺上整體環境的呈現和伊莉莎白有所不同，柯洛里說：「關於蘇一切都是飽滿、活潑與超現實的，也極度感官化。每一個她打開可樂、喝可樂的鏡頭都是一場感官盛宴。你會想成為她，因為她的生活看起來如此美好，彷彿你整天都在一個夢幻的廣告中。」

黛咪摩爾黛咪在《懼裂》審視自己容貌。（CATCHPLAY提供）黛咪摩爾黛咪在《懼裂》審視自己容貌。（CATCHPLAY提供）

而當黛咪摩爾飾演的伊莉莎白開始崩潰時，她的場景變得更尖銳，蘇的場景則是流暢的，她強調：「由於這部電影的對白不多，影像和聲音真正成為了電影的語法，無論是服裝、場景佈置還是我們精心構圖的鏡頭。」

《懼裂》持續在台好評上映中，片商CATCHPLAY特別於本週日（27日）加碼在台北國賓大戲院鉅院廳舉辦「《懼裂》海報限定場」，凡購買此場次即可獲贈特別版A3海報，歡迎影迷前來體驗大銀幕的極致驚悚恐懼，票券現正熱賣中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中