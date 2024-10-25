看懂了嗎？《懼裂》好口碑炸裂 導演親曝三大象徵核心

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《懼裂》在台上映好評連連，全台票房已破台幣573萬，全球票房更突破3420萬美金（約台幣10.96億元）。導演柯洛里法吉特日前接受媒體訪問時親自解釋片中三個強大象徵，包括白色浴室、巨大疤痕的脊椎，以及火龍的意義。

片中一幕經典畫面是黛咪摩爾飾演的過氣女星伊莉莎白施打「完美物質」後倒臥在浴室，一旁站著由瑪格麗特庫利飾演、穿著印有龍紋浴袍的分裂者蘇，其實就是導演特別想要強調的心理空間。

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黛咪摩爾在《懼裂》施打完美物質後倒臥浴室，瑪格麗特庫利穿著印有龍紋的浴袍站在她身旁。（CATCHPLAY提供）

導演柯洛里表示：「這部電影有三個非常強大的象徵，這些象徵是電影的核心。首先是白色浴室，這個空間被設計為一個沒有家具的心理空間，充滿圖像化的元素。第二是貫穿整部電影反覆出現那條巨大疤痕的脊椎，服裝上的所有拉鍊、長袍上的龍、酒吧裡禮服上的背部深V，都能看到她的脊椎。第三個象徵是火龍，代表從灰燼中重生的鳳凰，準備好重生。」

黛咪摩爾在《懼裂》陷入容貌焦慮。（CATCHPLAY提供）

電影中兩位女主角的精采轉折令觀眾看得目不轉睛，關於拍攝瑪格麗特庫利飾演的分裂者蘇，導演坦言，在視覺上整體環境的呈現和伊莉莎白有所不同，柯洛里說：「關於蘇一切都是飽滿、活潑與超現實的，也極度感官化。每一個她打開可樂、喝可樂的鏡頭都是一場感官盛宴。你會想成為她，因為她的生活看起來如此美好，彷彿你整天都在一個夢幻的廣告中。」

黛咪摩爾黛咪在《懼裂》審視自己容貌。（CATCHPLAY提供）

而當黛咪摩爾飾演的伊莉莎白開始崩潰時，她的場景變得更尖銳，蘇的場景則是流暢的，她強調：「由於這部電影的對白不多，影像和聲音真正成為了電影的語法，無論是服裝、場景佈置還是我們精心構圖的鏡頭。」

《懼裂》持續在台好評上映中，片商CATCHPLAY特別於本週日（27日）加碼在台北國賓大戲院鉅院廳舉辦「《懼裂》海報限定場」，凡購買此場次即可獲贈特別版A3海報，歡迎影迷前來體驗大銀幕的極致驚悚恐懼，票券現正熱賣中。

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