東西方美聲聯動！金曲歌后A-Lin夢幻合作「上帝美聲」安德烈波伽利

〔記者許世穎／綜合報導〕在樂壇享有「上帝美聲」美譽的義大利男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli）為歡慶出道 30 周年里程碑，於今（25）日盛大推出 30 周年紀念專輯《對唱經典》，邀請逾30多位樂壇國際巨星共襄盛舉，華語樂壇金曲歌后A-Lin也受邀參與合唱波伽利代表作《大地情歌》（Canto Della Terra），錄音時展現一拍即合的默契。

安德烈波伽利和A-Lin夢幻合唱《大地情歌》。（環球音樂提供）

安德烈波伽利於 1999 年推出的《大地情歌》，一直是全球樂迷最愛的波伽利經典代表作之一，這次與A-Lin合作的版本除了義大利文以外，也特別邀請知名作詞人黃婷填入中文詞。初次嘗試演唱義大利文的A-Lin錄音前下足苦工，更請到曾經在波伽利台灣演唱會上同台演出的合唱團聲樂老師指導發音，正式錄製時完美的表現也讓老師驚艷不已。

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首次嘗試義大利文演唱的A-Lin，成果不僅讓指導老師驚艷，她也表示此次合作宛如與「最熟悉的陌生人」相會，「雖然我不是義大利語的母語者，但是我一聽到音樂，並從旋律中去學發音，會讓我更快速地知道該怎麼發音。」

安德烈波伽利在樂壇享有「上帝美聲」美譽。（環球音樂提供）

A-Lin形容在錄製時從耳機中聽見波伽利的聲音，「感覺好像閉上眼睛，他就在我的面前並能與他互動。音樂對我來說就是有一種神奇的魔力，讓我們在短短的時間內就能有這樣的默契。」A-Lin也透過極具穿透力的嗓音，向全球聽眾傳遞愛和力量，「希望大家聽到歌曲時可以感受到不同的愛的呈現，親情、友情、愛情⋯⋯等，所有的愛都在裡面。」

安德烈波伽利至今締造了全球9千萬張的專輯銷售以及30億串流天量紀錄，為了歡慶出道30年的榮耀里程碑，波伽利先是在7月份於家鄉義大利拉亞蒂科舉辦3場眾星雲集的30周年演唱會，包含紅髮艾德、「強哥」強尼戴普、影帝威爾史密斯等多組明星相繼登台共演。

這次的30周年紀念專輯《對唱經典》中，也收錄了與金曲歌后A-Lin、鄉村流行女皇仙妮亞唐恩、流行天后亞莉安娜和拉丁女神卡蘿姬等跨界樂壇巨星的華麗合作，波伽利表示：「將不同聲音、頻率混和在一起，對我來說是感官與精神上都非常令人興奮的體驗。當兩個歌手合唱時，會建立起某種親密而深刻的連結，身為歌手的我們總是不斷尋找著能達到這種化學效應的夥伴。」《對唱經典》已於數位平台、實體通路發行。

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