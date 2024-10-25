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「假面夫妻」靠結婚炒知名度！苦苓曝關鍵線索：講名字會被滅口

苦苓爆料演藝圈中一對假面夫妻是為了炒知名度而結婚。（翻攝自YT）苦苓爆料演藝圈中一對假面夫妻是為了炒知名度而結婚。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名作家苦苓平時相當關心時事，也經常在節目中分享對於各種議題的個人見解，敢說敢言的風格吸引不少粉絲追隨。近日他在節目中爆料，有一對演藝圈夫妻是為了炒知名度才結婚，並透露兩人身分線索。

苦苓在節目《新聞挖挖哇》中透露，這對夫妻郎才女貌，指男方是知名作家，女方則是已經過氣的藝人，因為兩人人氣漸漸走下坡，處於必須要再重新呼喚大家注意的情況，因此他們為了重拾知名度而結婚，當時也確實引起話題，連媒體都報導的很隆重，「其實他們雙方是有私下協定，只是做結婚的樣子，結婚結給大家看，事實上就是沒有真心要結婚。」

苦苓補充，這段婚姻很快就變調，雙方撕破臉，還透過媒體放話並鬧上法庭，女方甚至在男方有其他官司時，出庭為另一方作證，最終以離婚收場。至於兩人的真實身分，苦苓也強調，「我不能講出來是誰，因為我如果不把這個秘密帶進棺材裡，我可能會被滅口。」苦苓認為大家應該都知道是誰，只是很少人知道他們結婚背後的動機。

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