持修不藏了！變髮剪掉妹妹頭 慘遭新演員巴掌爆打

〔記者張釔泠／台北報導〕「阿妹」張惠妹愛徒持修出道以來，幾乎與「妹妹頭」造型畫上等號，這次為了新專輯破格變髮，剪掉了他最具標誌性的一頭長髮，展現出全新的形象，也寓意著他對於音樂與生活的全新態度。

持修。（EMI提供）

持修推出第3張全創作專輯的首發單曲《你的眼睛》，這首歌不僅是音樂上的新嘗試，更深入探討自我懷疑與成長的過程，歌詞裡提到的「不夠漂亮沒有才華，憑什麼活在這世界上」，道出了許多人在面對自我時的脆弱與不安，但這些偽裝並不能掩蓋內心的美麗。

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持修（左）、孫璟。（EMI提供）

持修闡述著創作的動機：「這首歌是寫給容易缺乏自信、覺得自己不夠完美的人。」在面對自我懷疑的時刻，持修堅定地唱著：「我願永遠永遠的看著你。」這份承諾讓人倍感溫暖。

以往喜好當藏鏡人，MV盡可能給別人演的持修，這次不只在音樂上大躍進，演技也進步了，以前只要看到鏡頭他就會慣性的愣住，這次自己挑大樑，一開始以為會全身發抖，演完後他忍不住笑著說：「也就那樣嘛……就小抖而已。」

持修、孫璟（左）。（EMI提供）

MV邀請鬼才導演謝乾乾掌鏡，持修扮演有霸道總裁性格的男子，用盡各種辦法囚禁著另一方；女主角由新生代演員孫璟飾演被囚禁者，很多衝突感猛爆的歇斯底里場面，孫璟表示，「最難的是推完持修又要捶他一下，因為那個聲音聽起來很痛，我就會有點不敢打下去…」持修在一旁笑說：「但你還是打了…」

持修。（EMI提供）

至於這次挑戰角色最困難的地方？持修認真地想了想說：「是接女生巴掌打過來的時候，因為不習慣那種要受到被攻擊的感覺，所以有點慌亂，就會不好對準出手的節奏。」

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