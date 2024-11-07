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娛樂 最新消息

徐若瑄看破人生！5親人逝、9年婚斷「罹癌沒在怕」

〔記者邱奕欽／台北報導〕49歲徐若瑄昨（6日）證實罹患甲狀腺癌零期，得知罹癌當下的她一度無法接受，所幸病情及早發現已獲控制。出道33年，徐若瑄演藝路荊棘滿佈，婚姻路也跌跌撞撞，親人因而成為她最堅強的後盾，豈料5名家人近年相繼辭世，命運多舛的她更因此看破人生。

徐若瑄命運多舛，歷經5名親人離世、9年跨國婚緣盡，近日再證實罹患甲狀腺癌零期。（資料照，記者王文麟攝）徐若瑄命運多舛，歷經5名親人離世、9年跨國婚緣盡，近日再證實罹患甲狀腺癌零期。（資料照，記者王文麟攝）

徐若瑄罹癌後積極進行手術、治療，她昨（6日）更向粉絲報平安：「我現在很好喔！我哪有那麼容易被打敗。」她以樂觀心態看待罹癌，33年的演藝路更是蜿蜒崎嶇，維持9年的跨國婚更是經歷風雨，傳出積欠鉅額負債之外，更捲入王力宏和李靚蕾的離婚紛爭。

諸多窘境接踵而至，家人因而成為徐若瑄強而牢固的後盾，不過天有不測風雲，人有旦夕禍福，父親2018年元旦病逝於台大醫院，為了表達誠摯想念之情，她寫下歌曲〈別人的〉送給父親；表妹夫去年因車禍過世，她將對方的大愛寫成歌曲〈烏鴉〉，沒想到三舅卻也在今年8月羽化成仙。

徐若瑄感慨生離死別乃是人生的必經過程，自己隨著年齡的增長經歷外婆、姨婆、父親、表妹夫、三舅的離別， 「雖然讓我慢慢地學會釋懷、理解、看開，但還是會很，捨不得...」人生多變、造化弄人，感情深厚的5位親人相繼辭世，她內心雖極為悲痛，但也因此看破人生。

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