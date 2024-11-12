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娛樂 最新消息

控柯文哲性騷擾的璩美鳳是誰？ 23年前「這件事」轟動全台

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕媒體人璩美鳳今（12日）指控，民眾黨主席柯文哲對她性騷擾，撫摸她的手臂，還大讚她「妳的皮膚好好喔！」，事後更傳訊息，稱她漂亮又聰明很「逆天」、「妖精」等，引發熱議。如今璩美鳳的背景也被網友起底，她曾擔任記者、主播，而最知名事件就是2001年的光碟案。

璩美鳳（左）、柯文哲。（翻攝自臉書）璩美鳳（左）、柯文哲。（翻攝自臉書）

璩美鳳曾擔任記者，28歲時頂著「中華民國的女兒」稱號開始從政之路，加入新黨，在1994年以第一高票當選台北市第三選區市議員。不料，2001年她遭好友郭玉玲陷害，於住處裝設針孔，偷拍她和已婚電腦工程師發生性關係，並將性愛光碟公開於眾，不倫醜聞曝光後，轟動全台，她的形象也隨之跌入谷底。

回顧當年，璩美鳳一氣之下將郭玉鈴及獨家報導創辦人沈野、發行人沈嶸等11人提出告訴，而沈嶸為了讓父親沈野和員工能夠脫罪，毅然替爸爸頂罪入獄。事件經過20餘年，璩美鳳轉戰網路節目當主持人，而現年已58歲的她，也因保養得宜，堪稱政界最頂美魔女。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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