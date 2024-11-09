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「世界第一美女」NANA裸上半身除刺青！咬牙忍痛畫面引心疼

南韓女星NANA被譽為世界最美臉孔。（翻攝自IG、YT）南韓女星NANA被譽為世界最美臉孔。（翻攝自IG、YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女星「NANA」林珍娜曾被票選為「世界最美臉孔」之一，在去年的熱播韓劇《假面女郎》中，飾演整形後的女主角爆紅，但卻因一身刺青的形象引發爭議。近期，因為想讓媽媽開心，NANA積極的雷射除刺青，也將裸上身雷射的畫面公開，咬牙忍痛的反應引粉絲心疼。

NANA近期積極雷射除刺青。（翻攝自YT）NANA近期積極雷射除刺青。（翻攝自YT）

NANA在個人頻道發出除刺青的過程。（翻攝自IG）NANA在個人頻道發出除刺青的過程。（翻攝自IG）

Nana近日在個人YT頻道上發布了日常紀錄影片，內容包含她一整天的行程，起床後她先是去雷射除刺青，只見她上身全裸趴在床上，過程中她多次喊痛，但還是激勵自己，「一定要忍住！麻醉膏一定要敷超過兩小時」，最後她笑笑要粉絲別擔心，「其實這算是小事啦，就癢癢的而已」。

至於為何要雷射除刺青，NANA曾在網路節目上表示，自己是在心情低落時，選擇刺青作為紓壓方式，不過後來因為媽媽希望能再次看到她乾淨的身體，她才開始除刺青。

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