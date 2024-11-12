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娛樂 最新消息

（影）夏于喬辣秀鉛筆直腿！為金馬紅毯放話：盼又瘦又白像張面紙

夏于喬（記者潘少棠攝）夏于喬（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕夏于喬、曾少宗和吳大維等人今出席公視人生劇展《糟糕！我又吸走別人的念頭了》活動，夏于喬以電影《小雁與吳愛麗》首度拿到金馬影后門票，恰巧她這半年內已瘦了5公斤，為了紅毯更加積極減肥，她今身型已經相當纖細，但她說：「希望當天又瘦又白，像一張面紙一樣。」

她說4月拍完《念頭》，胖到經紀人看不下去，不斷碎念她要減肥，她只好乖乖找營養師調整飲食、運動，有人以為她拍《念頭》時是故意吃胖，她打蛇隨棍上，略帶自暴自棄口吻說：「對啦，那時太多人說我胖。」好在老公林書宇天天看，從不覺得她有發胖。

曾少宗、夏于喬（記者潘少棠攝）曾少宗、夏于喬（記者潘少棠攝）

而曾少宗戲裡飾演一個母胎單身的大叔，42歲的他說要找回處男感很難，自嘲：「一直在回想那是什麼感覺，我成年的比較早啦！」此外，劇中的曾少宗靠吹氣球把別人的壞情緒帶走？被問到如何排解因為別人念頭帶進來的情緒，曾少宗說會寫「情緒筆記」，忠實記錄但不進行任何評價，拍攝時的壓力曾少宗也會跟導演分享。

夏于喬（記者潘少棠攝）夏于喬（記者潘少棠攝）

而夏于喬自己也是「高敏感族群」，容易受友人情緒影響；遇到時會想大哭一場，或與親近的人傾訴來獲得紓解，也認為先生林書宇是最好的傾聽者。《糟糕！我又吸走別人的念頭了》將於本週日（11／17）晚間10時，於公視頻道首播，並於隔周日中午12時上架公視+平台。

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