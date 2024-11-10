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娛樂 最新消息

遭葛斯齊爆料...網問「我想要妳」什麼意思 王定宇親自解答了

立委王定宇。（資料照）立委王定宇。（資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕狗仔葛斯齊7日踢爆，立委王定宇「曾帶美女與前總統蔡英文一起吃便當」，更曬出疑似傳訊女方「我想要妳」的曖昧對話截圖。儘管王定宇對此怒轟鬼扯，並揚言提告，但他的臉書仍遭洗版，有網友留言問「我想要妳」到底什麼意思？釣出本人回應。

葛斯齊日前揭露，王定宇私德不佳，曾帶一位女子與前總統蔡英文聚會，還曬出一張疑似王定宇和女方的對話截圖，寫著「我想要妳」。對此，王定宇發文回應，「哈哈哈，葛什麼碗糕的，難怪被稱為最愛蹭最弱狗仔，這麼容易查證的東西，還能說謊造謠，我很多正事要忙，這種愛鬼扯的東西就去法院吧！」

針對葛斯齊的爆料，王定宇以「截圖鐵定造假」回應，但臉書仍被洗版，有網友問「我想要妳」到底什麼意思？他親上火線回應，「去法院的意思」，更透露目前的處理進度，「已經在提出刑事告訴了」。

王定宇解答「我想要妳」真實含意。（翻攝自臉書）王定宇解答「我想要妳」真實含意。（翻攝自臉書）

王定宇透露目前處理進度，「已經在提出刑事告訴了」。（翻攝自臉書）王定宇透露目前處理進度，「已經在提出刑事告訴了」。（翻攝自臉書）

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