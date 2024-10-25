粉絲搶嘸「周董」門票！Joeman揭密黃牛操作嘆贏不了

〔記者傅茗渝／台北報導〕「周董」周杰倫12月5日起將登上大巨蛋舉辦4場「嘉年華」演唱會，15萬張門票快速搶空，黃牛抬高天價賣黃牛票。昨台北市刑警大隊科偵隊破獲號稱國內最大的黃牛售票平台，黃牛夫妻檔被發現海撈近200萬。對此，百萬網紅Joeman過去就曾拍片直擊台灣黃牛產業。

周杰倫12月5日起將登上大巨蛋舉辦4場「嘉年華」演唱會。（翻攝自IG）

Joeman團隊2023年揭密演唱會黃牛操作，其中黃牛業者強妮透露以程式刷票的機制是從中國、香港先開始，再一路傳到台灣，他也提到票源方面以香港為例，某些主辦單位會有公關票保留給電視台、美術、行銷團隊等單位，但最後這些票仍會流到比較大的黃牛手中，「你要用對方法才能拿到票源，票全部蓋住，你工程師拼命刷也刷不到」去年BLACKPINK高雄開唱，他就搶下超過千張門票。

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Joeman昔找黃牛強妮揭密產業秘辛。（翻攝自YouTube）

強妮也分享常見的「蓋票」手法，某些台灣的主辦單位，例如主辦會先行蓋票確保銷售是「秒殺」的，之後再慢慢放票，或用公關票的方式讓票流入市場；強妮也透露，某些主辦單位知道票賣不動了，還會動用黃牛協助，曾碰到有單位上門請託幫忙推銷，甚至直接找人頭入坐都沒關係。Joeman也實際拜訪刷票工程師，驚見對方售票瞬間就搶到大量的票，團隊直言：「以人類的手速，根本不可能搶得贏機器人」。

Joeman團隊直擊程式搶票，驚呼人類手速難贏。（翻攝自YouTube）

不過強妮也提到黃牛不一定都賺錢，像是2018年《台北有嘻哈》小巨蛋開唱，現場估計只有50人，當時團隊掃了3樓的票一張都沒賣出，所幸自己進場看表演，賠了十幾萬；而安室奈美惠巡迴走相反，起初票源充足供大於求，孰料安室奈美惠巡迴中途突宣布即將引退，後來票價一路飆到10萬。強妮也在影片中提到黃牛收入可觀，狀況好的超過1000萬台幣不是問題。

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