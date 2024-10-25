「恐怖情人」波特王糾纏正妹畫面曝光 大支揭開真兇可怕行徑

〔記者陽昕翰／台北報導〕饒舌歌手大支推出台語新歌《恐怖情人》，與滅火器的主唱楊大正攜手合唱，加上網紅「波特王」跨刀擔任MV男主角，有網友看了直說：「恐怖情人很明顯是在講中共 ，尤其看到波特王之後。」

網紅波特王。（人人有功練提供）

大馬鬼才黃明志之前與陳芳語合作的《玻璃心》大受歡迎，歌詞就被認為是在暗諷中國「小粉紅」，而大支與楊大正合作的新歌《恐怖情人》也有異曲同工之妙，讓歌迷聽了有許多聯想。

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對此，大支受訪坦言，他認為中國對台灣的行徑就像是恐怖情人，「一直想要再一起，卻又不斷文攻武嚇、以軍機繞台。」直呼非常可怕。

饒舌歌手大支（左）推出新歌，力邀滅火器的主唱楊大正合唱。（人人有功練提供）

大支以此為靈感創作，更笑說：「有些人聽了，真的以為這是這是一首很純的台語情歌，那我只能說，他們真的是太單純。」歡迎歌迷聽歌後可以自行解讀。

特別的是，大支一直以來都很欣賞滅火器的音樂，這次終於有機會力邀楊大正獻聲，有歌迷聽了歌曲後直說：「大正一開口就起雞皮疙瘩。」期待未來有機會能在現場演出聽到這首超炸的歌曲。

「波特王」出演MV，與女主角Peggy有許多對手戲。（人人有功練提供）

「波特王」這次驚喜出演MV，就是要扮演主角「恐怖情人」，與正妹女主角Peggy有許多對手戲，波特王不忘在社群幫忙宣傳，「很高興能參與大支校長的新歌MV，各位朋友快去聽。」

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