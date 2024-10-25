（新碟快報）全台賣破1.82億！《蒼鷺與少年》限量珍藏超豪華登場

《蒼鷺與少年》影音商品正式在台上架。（甲上娛樂提供）

〔記者許世穎／專題報導〕由日本動畫大師宮﨑駿執導的最新力作《蒼鷺與少年》，在台上映後狂吸台幣1.8億票房佳績，今年更讓宮﨑駿繼《神隱少女》後，暌違21年再奪奧斯卡最佳動畫，影迷敲碗期待的台版影音商品已正式在台上架，BD更推出附贈精美贈品的限量珍藏版供影迷收藏。

該片描述在戰爭之下的日本，男孩牧真人的母親不幸死於火海，在母親逝世後，真人隨著父親回到母親家族所在的鄉間，和繼母夏子阿姨一起生活，一隻連接著生死兩界的蒼鷺引領他展開冒險，踏入未知的迷幻世界。

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《蒼鷺與少年》台版藍光BD分平裝版（左）及限量珍藏版。（得利影視提供）

限量珍藏版BD內附導覽圖冊，以及復刻台灣上映時特典海報的10張收藏卡，藍光特別收錄方面更是精彩豐富，包括整部電影完整的分鏡腳本草圖版本的「繪本動畫」、米津玄師所創作並演唱的本片主題曲《地球儀》MV、配樂大師久石讓的訪談片段、本片製作人也是吉卜力工作室的社長鈴木敏夫訪問片段、本片作畫監督本田雄的訪談片段。

《蒼鷺與少年》台版限量珍藏版BD附贈精美贈品。（得利影視提供）

「與本田雄一起畫」則是由本片作畫監督本田雄示範如何繪製本片的主要角色，還有不少影迷非常喜歡的預告片特收，收錄了本片在美國、法國、德國、西班牙、韓國、台灣等地上映所使用的預告片。限量珍藏版BD、普通版BD以及DVD皆由得利影視代理發行中。

此外，上架新碟還有在台灣無緣大銀幕、改編自同名童書的動畫融合真人電影《阿羅有枝彩色筆》，電影由《冰原歷險記》系列導演卡羅斯桑塔哈執導，《沙贊！》系列男星柴克萊威、《戀夏500日》柔伊黛絲香奈主演。

改編自同名童書的動畫融合真人電影《阿羅有枝彩色筆》，直接在台推出影音商品。（得利影視提供）

電影描述充滿冒險精神的阿羅可以透過畫筆讓任何事物變得栩栩如生，當阿羅長大後（柴克萊威 飾）並把自己帶入真實世界，他卻發現他有很多關於現實世界的東西需要學習。當無限的想像力落入壞人之手，阿羅和他的朋友們需要發揮全部創造力，來拯救彼此和自己的世界。《阿羅有枝彩色筆》BD及DVD已由得利影視代理發行中。

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