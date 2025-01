日演奏偶像女團CiON敗在街頭表演 未出道先團滅

原本即將正式出道的日本演奏偶像團體CiON。(翻攝自X)

〔記者馮亦寧/綜合報導〕原本就要正式出道的日本演奏偶像女團CiON今(24)日突然宣布即日起休團,準備好的出道作品終止發售。原來CiON今年5月在未申請許可的狀況下,於東京新宿街頭進行表演,導致公司社長在內等10人都被警方提出指控。

CiON未申請許可就在新宿街頭表演,故宣布休團。(翻攝自X)

日本警視廳本月22日公布此案,表示有一個女子偶像團體,5月份在新宿東南口廣場擺放播音器材並進行街頭表演,但事前並未申請許可,導致違反道路使用規則。警方所指的女子偶像團體就是日本大型音樂公司Avex旗下的新女團CiON。

CiON的出道計畫被違規街頭演出取消,不但休團、停止販售出道作品,她們也因自身不當行為向受到影響的民眾道歉。

