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娛樂 日韓

日演奏偶像女團CiON敗在街頭表演 未出道先團滅

原本即將正式出道的日本演奏偶像團體CiON。（翻攝自X）原本即將正式出道的日本演奏偶像團體CiON。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕原本就要正式出道的日本演奏偶像女團CiON今（24）日突然宣布即日起休團，準備好的出道作品終止發售。原來CiON今年5月在未申請許可的狀況下，於東京新宿街頭進行表演，導致公司社長在內等10人都被警方提出指控。

CiON未申請許可就在新宿街頭表演，故宣布休團。（翻攝自X）CiON未申請許可就在新宿街頭表演，故宣布休團。（翻攝自X）

日本警視廳本月22日公布此案，表示有一個女子偶像團體，5月份在新宿東南口廣場擺放播音器材並進行街頭表演，但事前並未申請許可，導致違反道路使用規則。警方所指的女子偶像團體就是日本大型音樂公司Avex旗下的新女團CiON。

CiON的出道計畫被違規街頭演出取消，不但休團、停止販售出道作品，她們也因自身不當行為向受到影響的民眾道歉。

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