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黃聖依疑背「老公送的假名牌包」上節目！網秒懂 : 難怪想離婚

黃聖依近期坦承已與老公楊子分居，後來又被質疑背假包上節目，引大量網友關注。（翻攝自微博）黃聖依近期坦承已與老公楊子分居，後來又被質疑背假包上節目，引大量網友關注。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「星女郎」黃聖依與富商尪楊子結婚16年，多年來都很恩愛，為外界眼中的「模範夫妻」，怎料近日黃聖依上節目《再見愛人4》坦承其實兩人早已分居，且她有離婚打算。後續更爆出黃聖依上節目背的名牌包竟是假貨，而且她的包都是老公送的，讓網友看了忍不住說「難怪會想離婚」。

黃聖依與楊子上節目《再見愛人4》。（翻攝自微博）黃聖依與楊子上節目《再見愛人4》。（翻攝自微博）

黃聖依在節目上坦言在這段婚姻中她充滿壓力，所以早在2年前就想離婚了，老公楊子也說「我們的婚姻看似成功，實際上一地雞毛」。除了婚變引話題外，黃聖依在節目中背的限量版名牌包也被一名中國博主指出「一眼就能看出是假貨」，因為該款包是20公分的尺寸，但一旁的五金配件卻是25公分的規格，引網友嘲諷「老公送假包，難怪要離婚」、「送假包真的忍不了」、，但也有人質疑消息真偽「有沒有可能也是她自己買的」。

 

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