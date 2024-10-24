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ROSÉ《APT.》5天點閱破億、股價漲！韓媒看好：超越《江南Style》

ROSÉ（左）與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的《APT.》創下佳績。（華納音樂國際部提供）ROSÉ（左）與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作的《APT.》創下佳績。（華納音樂國際部提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團BLACKPINK成員ROSÉ攜手Bruno Mars」火星人布魯諾推出新歌《APT.》，在全球掀起洗腦風潮，讓所有人跟著一起唱「阿帕特」，MV自18日起公開才短短5天，YouTube點閱率就破1億，橫掃各大排行榜，連帶YG Plus的股價都跟著暴漲。有韓媒更以「是否能超越《江南Style》？」為題，期待《APT.》帶來的現象級風潮，將成為下一首爆曲。

《APT.》MV公開24小時就突破2500萬點閱率，接著僅花了短短5天就破億，成績十分驚人，且她還成為了韓國第一位登上美國Spotify排行榜冠軍的韓流Solo女歌手。對於這首歌獲得好成績，ROSÉ說，這首歌的靈感來自於平時和朋友一起玩的遊戲，是在工作室玩耍時自然而然寫出來的歌曲，非常感謝大家的聆聽並享受這首歌。她也坦言，其實這段時間有很多煩惱以及擔心，所幸有大家的喜愛，讓她感到非常幸福，且充滿了力量。

ROSÉ《APT.》5天點閱破億、股價漲！韓媒看好：超越《江南Style》火星人布魯諾（左）、ROSÉ合作《APT.》。（翻攝自YouTube）

對於與「Bruno Mars」火星人布魯諾合作，ROSÉ在節目上透露，去年應朋友邀請在首爾看了Bruno Mars的演唱會，因此成為他的粉絲，就連在車上都無限循環他的歌曲。之後ROSÉ加入Atlantic Records，成為Bruno Mars的師妹，更發了3首歌給他聽聽看，本來想說有99%的可能是兩人不會合作，「結果Bruno Mars問我說APT.是什麼？我說是韓國酒桌遊戲，他反應就像這樣（頭腦爆炸狀）。」ROSÉ笑說，她很喜歡大家聽到她要把這個遊戲變成歌曲的反應，「大家的反應都是『蛤？』但現在證明我做到了！」

《APT.》即將收錄在ROSÉ發行的首張錄音室專輯《rosie》，該專輯將於12月6日發行，這張專輯共有12首歌曲，展示了ROSÉ最個人、最真誠的一面，她也全程參與了專輯的創作。

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