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娛樂 日韓

疑似Jessi施暴同夥竟與王陽明同框 還曾參加《角頭》首映

35歲韓裔美籍歌手Jessi。（翻攝自IG）35歲韓裔美籍歌手Jessi。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕35歲韓裔美籍歌手Jessi爆出男粉絲遭毆打，她路過卻當場離開見死不救，在韓國遭炎上，並被列為被告調查。韓媒JTBC節目《事件班長》接獲爆料，公開疑似為施暴男子的清晰照，竟被眼尖網友發現這張照片竟有台灣演員王陽明入鏡，且施暴男甚至在8月還曾來台參加《角頭－大橋頭》首映會，引發熱議。

事件發生後，Jessi試圖與事件切割，她表示不認識施暴男子，稱對方是製作人KOALA的中國朋友，昨（23）也二度向受害粉絲道歉。

JTBC在節目中找來專家比對事發監視器畫面。（翻攝自JTBC）JTBC在節目中找來專家比對事發監視器畫面。（翻攝自JTBC）

JTBC在節目中找來專家比對事發監視器畫面，與接獲的爆料相片對比後，認為相似度高達84％，雖然施暴男合照被打上馬賽克，但還是有眼尖的網友找到原圖，施暴男旁邊站的竟是台灣演員王陽明。

JTBC所接獲的網友爆料照片，右二即是疑似施暴男子。（翻攝自JTBC）JTBC所接獲的網友爆料照片，右二即是疑似施暴男子。（翻攝自JTBC）

Jessi同行朋友的暴力事件熱度極高，逼得她與合作僅1個月的新東家火速結束合約，昨晚又二度道歉，坦言：非常後悔。最先報導打人事件的《事件班長》則持續追蹤施暴男下落、公開是發監視器臉部正面畫面。

還原當下情形，男粉絲原本向Jessi提出合照要求，卻被婉拒，之後伸手阻止KOALA向前挑釁，沒想到後方突然冒出人走向男粉絲揮拳，Jessi見狀非但沒有阻止暴力行為，還眼睜睜看著粉絲挨揍，接著一行人便離開事發的首爾狎鷗亭街頭。

眼尖網友找出原圖，赫然發現台灣演員王陽明（左二）同框。（翻攝自IG）眼尖網友找出原圖，赫然發現台灣演員王陽明（左二）同框。（翻攝自IG）

《事件班長》公開照片時雖幫施暴男眼睛部分遮住，且合照友人均以馬賽克處理，但還是有厲害的人找出原圖，發現站在旁邊勾肩搭背的正是王陽明，施暴男除出席《角頭－大橋頭》首映之外，也曾與王陽明一起拍過YouTube影片。

韓國律師也在廣播節目中表示找到施暴男的社群網站，在網站中施暴男自稱是「台灣三合會」，但不排除他只是吹牛或開玩笑。目前施暴男子已將社群轉為不公開，該事件持續延燒中。

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