周杰倫首場演唱會「嘉賓是她」！經典合唱成絕響...

李玟曾3度擔任周杰倫演唱會嘉賓。（資料照，杰威爾、Timeless Treasure）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕天王周杰倫12月5日起一連4天在台北大巨蛋開唱，門票昨（23）日開賣，4場15萬張門票短短5分鐘完售，幾家歡樂幾家愁，網友也紛紛猜測會邀請哪位嘉賓站台。回顧他23年前舉行的首場演唱會，邀來已故天后李玟CoCo擔任嘉賓，兩人合體畫面已成絕響。

周杰倫在2001年於桃園市立綜合體育館舉辦個人首場演唱會「范特西」世界巡迴演唱會，當時他幫李玟操刀譜寫《刀馬旦》並邀請她擔任演唱會嘉賓。12年後，周杰倫在2013年舉辦「摩天輪」世界巡演，李玟也在台北、香港場現身站台，足見兩人好交情。李玟在去年7月5日輕生離世，兩人同台的畫面也永遠停留在當年。

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周杰倫（右）邀李玟站台，兩人同台畫面成絕響。（翻攝自微博）

周杰倫時隔多年再次回台舉辦演唱會，嘉賓人選也在各大論壇掀起討論。除了好友柯有倫、劉畊宏、阿Ken、彈頭外，不少網友也點名江蕙、蔡依林、五月天等人，尤其近期復出的江蕙更是受眾人期待。

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