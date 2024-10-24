林郁婷戰靴繡「台灣會旗」險遭退賽！本人鬆口揭內幕

〔記者林欣穎／台北報導〕TVBS最新名人訪談網路節目《鞋來開箱》邀請到巴黎奧運女子拳擊金牌林郁婷，她帶來爭戰奧運賽場上的訂製款戰靴，同時也在鏡頭前分享這雙拳擊鞋背後的故事，透露險些因為這雙鞋無法上場比賽。

林郁婷手上這雙拳擊鞋，合腳設計可以保護腳踝避免比賽時拐到。（TVBS提供）

林郁婷在節目中分享她穿去奧運賽場的拳擊鞋，林郁婷表示，這雙奧運戰靴上紅、白、藍象徵中華隊的配色，不過平常練習時只會穿一般的慢跑鞋，只有在模擬比賽或賽期，才會穿上拳擊鞋。

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而這雙鞋來頭也不小，是她在去年的亞運賽後，從日本訂製的專屬款，合腳的設計可以保護選手的腳踝，避免因踩踏而拐到，但因為做工繁瑣，製作需要長達半年的時間，在賽事急迫與師傅趕工下，很幸運的可以提早拿到這雙鞋征戰奧運賽場。

她也加碼爆料，當時征戰巴黎奧運時，因為鞋上繡有中華奧會會旗，遭到奧會國際技術官員ITO糾正裝備不符合規定，差點影響比賽進行，「我們到賽場，技術官員跟我說我們奧會的標，是不能在鞋子上面的。但是我們在看它的技術手冊規定時，並沒有特別指明說不能有。」

林郁婷回想起征戰奧運過程，差點因鞋子上的標誌險而無法上場。（TVBS提供）

在現場臨機應變之下，林郁婷將鞋身反折、蓋住會旗，這才解決差點無法上場的危機。主持人張良瑜也追問這樣的處理，有沒有影響到賽場表現？但想到完美奪下金牌的當下，隨即自打嘴巴說道：「看來完全沒有影響，一樣輾壓。」

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