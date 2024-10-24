晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

粉絲遇火燒車逃生「大面積燒燙傷」 許效舜、威廉見傷況紅眼眶

〔記者林欣穎／台北報導〕

許效舜搭檔威廉主持東森超視旅遊實境綜藝節目《效廉 出發吧！》上週四（17日）許效舜、威廉召集粉絲一同錄影舉辦粉絲見面會，特別挑選一家餐廳進行拍攝，而這間新開幕的水餃正是先前《效廉 出發吧！》的工作人員所經營，兩人特地到場支持送上花籃，本就擅長毛筆字的許效舜，特別為餐廳老闆設計一幅毛筆作品，祝福生意興隆，用行動情義相挺相當感人。

威廉寵粉力爆發，親餵粉絲吃水餃。（東森超視提供）威廉寵粉力爆發，親餵粉絲吃水餃。（東森超視提供）

許效舜、威廉邀請粉絲們一起入座享用餐點，兩人關心起大家是從哪裡來、最近都在忙些什麼；而其中一位粉絲的臉上、手腳皮膚有著大面積燒燙傷，導致行動不便，許效舜關心起他的狀況，原來在一次車禍中，引起火燒車，當時該名粉絲身體被機車壓住來不及逃開，才造成了令人心疼的事件，即便是行走困難，卻還願意從新竹搭車到台北參加粉絲見面會，讓「威許」兩人忍不住眼眶泛紅，威廉直呼：「除了心疼外，也很敬佩你的浴火重生。」

許效舜和威廉深深鞠躬，感謝粉絲一路以來的喜愛和支持。（東森超視提供）許效舜和威廉深深鞠躬，感謝粉絲一路以來的喜愛和支持。（東森超視提供）

除此之外，有位粉絲在臉書上看到節目號召粉絲，立刻留言報名並幸運選上，沒想到該粉絲竟是一位高齡阿嬤！但就在見面會的前幾天，不慎在家中摔倒，無法從基隆搭車到台北，便由家人代為參加，「威許」一聽立刻現場請家人拿起手機拍攝跟阿嬤打招呼的影片，祝福她身體健康康、好好休養，相當暖心。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中