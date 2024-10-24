粉絲遇火燒車逃生「大面積燒燙傷」 許效舜、威廉見傷況紅眼眶

〔記者林欣穎／台北報導〕

許效舜搭檔威廉主持東森超視旅遊實境綜藝節目《效廉 出發吧！》上週四（17日）許效舜、威廉召集粉絲一同錄影舉辦粉絲見面會，特別挑選一家餐廳進行拍攝，而這間新開幕的水餃正是先前《效廉 出發吧！》的工作人員所經營，兩人特地到場支持送上花籃，本就擅長毛筆字的許效舜，特別為餐廳老闆設計一幅毛筆作品，祝福生意興隆，用行動情義相挺相當感人。

威廉寵粉力爆發，親餵粉絲吃水餃。（東森超視提供）

許效舜、威廉邀請粉絲們一起入座享用餐點，兩人關心起大家是從哪裡來、最近都在忙些什麼；而其中一位粉絲的臉上、手腳皮膚有著大面積燒燙傷，導致行動不便，許效舜關心起他的狀況，原來在一次車禍中，引起火燒車，當時該名粉絲身體被機車壓住來不及逃開，才造成了令人心疼的事件，即便是行走困難，卻還願意從新竹搭車到台北參加粉絲見面會，讓「威許」兩人忍不住眼眶泛紅，威廉直呼：「除了心疼外，也很敬佩你的浴火重生。」

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許效舜和威廉深深鞠躬，感謝粉絲一路以來的喜愛和支持。（東森超視提供）

除此之外，有位粉絲在臉書上看到節目號召粉絲，立刻留言報名並幸運選上，沒想到該粉絲竟是一位高齡阿嬤！但就在見面會的前幾天，不慎在家中摔倒，無法從基隆搭車到台北，便由家人代為參加，「威許」一聽立刻現場請家人拿起手機拍攝跟阿嬤打招呼的影片，祝福她身體健康康、好好休養，相當暖心。

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