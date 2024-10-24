（專訪）江宏傑自爆曾被父親禁練球！施名帥丁字褲上陣 媽媽親睹傳訊好感動

施名帥 江宏傑（記者潘少棠攝）

〔記者許世穎／專訪〕熱血台片《乒乓男孩》找來甫入圍金馬獎最佳男配角的施名帥和前桌球國手江宏傑飾演風格不同的桌球教練。兩人片中成為小球員追夢推手，戲外追夢家人的態度大不相同，江宏傑自爆曾被爸爸禁止練習，「只好他看電視我一直在旁邊打！」施名帥的父母反而很開明，「他們覺得不要學壞就好！」

江宏傑（記者潘少棠攝）

江宏傑透露哥哥當年因為打棒球影響了學業，所以當時江爸爸也禁止哥哥打棒球，熱愛桌球的他一度也被「禁練」，「江爸爸就怕我成績也會變差，當時真的完全暫停」，不過在他不放棄的努力下，爸爸還是心軟，「因為他以前也是運動員，他對於這種喜歡是可以懂的」，當他當上選手後父親也改觀，「不但會送我們去比賽，還會在比賽時當愛心家長。」

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施名帥 （記者潘少棠攝）

施名帥也回憶媽媽會去劇場看他演出，「我媽跟我說過，她第一次看我在舞台上跳舞的時候，因為當時穿著丁字褲表演，她說想到我生出來的樣子，就傳訊息跟我說『小草也能舞春風』」讓他非常感動。不過他透露自己到現在都還懷疑，「喜歡」跟「能不能」是不一樣的，「常常還是會覺得這變成我的工作，但不確定這個工作到底需不需要我，從沒停止過徬徨。」

今年42歲的施名帥形容，20幾歲時覺得徬徨，想說到了30歲會不會好一點，「結果一點都沒有比較好！後來想說40歲會不會不惑，結果煩惱、阻礙變更多了！」不過他說一路上工作運算是不錯，「但是機會多的時候會怕都演不好，像是接連演出《角頭 – 大橋頭》、《聽海湧》、《乒乓男孩》，角色跨度大，會怕有沒有留下前面的影子，畢竟要先把角色做好，才能給觀眾好的體驗。」

施名帥表示，雖然在演技上都沒有拿過個人獎，但沒有特別想哪一個演出應該入圍，「反而很多時候覺得沒有做好，竟然還是有感動到觀眾，這才是對演員最大的鼓勵，畢竟演員的工作還是要傳達真善美。」江宏傑則說運動員一場比賽只有一個冠軍，「基本上99%都是輸的，但是訓練就是讓自己的缺點變成優點，每天都在跟自己較勁，一上場就想贏，所以每一天都是挑戰。」

提到拍攝《乒乓男孩》的過程，施名帥直呼辛苦，「光是比賽這件事情就很難拍，非常多動作、機位，機器的運動，像是電影中最後一場比賽的戲我們就在體育館拍了一個禮拜。」但他形容拍攝過程其實算是個調劑，「因為前面的演出都滿多心理創傷，這部片有被小孩子療癒到，真的是充滿愛跟正面能量，現場氛圍也是，跟小孩子們一起過了一個暑假，讓我有重拾初衷的感覺。」

至於在最失志或碰到低潮時，江宏傑說會是隊友跟教練接住他，施名帥則說是老婆朱芷瑩，「但也沒有真的碰到低潮，我們都滿正面的，可能擁抱一下，說不出口、有些太害羞的事情的時候會寫信或傳訊息。」他今年以《角頭 – 大橋頭》入圍金馬獎最佳男配角，直言沒太大的變化，「當然還是會遇到有人恭喜我」，聽到《乒乓男孩》的演出也有被提到是遺珠，他開心表示「感謝評審們的厚愛！」《乒乓男孩》明天（25日）在台上映。

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