安心亞甜唱《咱結婚好嗎》 康康趁機「十指緊扣」

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》本週邀來安心亞，她穿著迷你短裙大秀美腿，一登場就開唱《來追我男友吧》一曲搭配動感熱舞，舉手投足性感又迷人，主持群看了都拍手叫好、歡呼聲不斷。

安心亞性感開跳。（中視提供）

康康一見安心亞就大讚：「我們這種有才華的卻長相普通，妳這有才華又長得漂亮，身材又好、玲瓏有致，然後她還願意搞笑。」安心亞聽了則一直燦笑。

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陳隨意（左起）、許志豪、安心亞、康康、杜忻恬。（中視提供）

安心亞選唱《咱結婚好嗎》，許志豪要代表跟女神一起合唱，唱之前康康故意開出指定條件：「因為要與原唱接近，所以不能看大字報。」這讓許志豪氣喊「你要這樣弄我」，而許志豪得知邀來安心亞，內心一直很期待能跟女神對唱：「還是要看安心亞願不願意？」安心亞也大方回應「可以啊」。

康康藉機自肥和安心亞十指緊扣。（中視提供）

合唱過程，兩人唱出甜蜜蜜滋味，台上洋溢著粉紅泡泡，不僅狂比愛心手勢，還二度牽手，讓一旁的康康羨慕不已，沒想到趁著訪談，康康竟藉機「自肥」，無預警和安心亞十指緊扣，連安心亞都來不及反應：「我好久沒有跟人十指緊扣了。」見康康面露得意的笑，陳孟賢也提醒：「大嫂在看。」康康趕緊對著鏡頭解釋：「這只是節目效果。」

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