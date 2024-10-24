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爬下水道聽周杰倫！大巨蛋曝「真實內部入口」 網：從這裡開始排隊嗎

網友發起活動，要從下水道去聽周杰倫演唱會。（資料照，杰威爾提供、翻攝自臉書）網友發起活動，要從下水道去聽周杰倫演唱會。（資料照，杰威爾提供、翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕周杰倫大巨蛋演唱會昨（23）日中午開賣，掀起一波搶票大戰，4場15萬張門票短短5分鐘完售，沒買到票的網友在臉書發起「從下水道爬進去大巨蛋聽周杰倫演唱會」的活動，吸引萬人按讚參加，竟釣出大巨蛋社群小編親自回應了。

周杰倫12月將在大巨蛋進行4天演唱會，15萬張門票瞬間被搶購一空，幾家歡樂幾家愁，創下史上最難買的紀錄。網友因此在各大社群表示要從下水道爬進去看，還有人稱下水道、通風管都滿了，我們約大巨蛋旁搭熱氣球聽周杰倫演唱會等。

對此，大巨蛋社群小編也曬出內部地下門的位置，逗趣表示收到很多私訊詢問下水道的門票，「但真的沒有賣！」，沒想到這則限時動態再次引發網友討論，「謝謝小編告知這裡可以爬」、「抓到入口，感恩」、「可能要連署一下在下水道裝冷氣」、「謝謝，從這裡開始排隊嗎」。

大巨蛋小編回應。（翻攝自IG）大巨蛋小編回應。（翻攝自IG）

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