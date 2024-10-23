第一次見面就當暖男！陳昊森為郁可唯慶生「花」招百出

陳昊森（右）送上爆米花幫郁可唯慶生。（華研國際提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕郁可唯曾為《犀利人妻》、《小資女孩向前衝》等眾多戲劇唱過歌曲，陳昊森則為自己主演電影《刻在你心底的名字》唱過主題曲，最近兩人在馬來西亞參加當地電台MY FM所舉辦的週年慶典活動，演出前一晚才第一次見面聚餐，陳昊森就展現暖男一面。

今（23日）是郁可唯41歲生日，在大馬時陳昊森提前幫她慶生，不只貼心手寫祝福卡片，甚至還特別送上爆米「花」來「獻花」，祝福師姐未來所有的作品及演出都可以大爆！兩人相談甚歡，也祝福對方一切順利。

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陳昊森在大馬電台活動帥氣獻唱。（MY FM提供）

陳昊森談到，以前就很喜歡郁可唯的歌，見面後覺得師姐非常親切，很會照顧身邊的人，也很樂意分享她的生活，陳昊森說：「希望她開開心心，然後繼續唱更多好聽的歌給我們聽！也希望她的毛孩子們幸福美滿。」

郁可唯歌聲讓人陶醉。（MY FM提供）

活動當天，郁可唯帶來《去有風的地方》、《路過人間》等歌曲，讓人聽了陶醉，陳昊森則演唱了代表作《刻在我心底的名字》以及《貼》，他緊張到大爆汗，唱完第一首歌後就將西裝外套脫掉，台下觀眾更直喊：「再脫！」讓他害羞不已。

很有才華的郁可唯也從今天起到11月23日在上海舉辦畫展，以自己的卡通形象「傲嬌寶」為原型畫了一系列作品，這次集合成畫展首次展出，她在與陳昊森聊到這件事時，陳昊森熱情表示想去畫展參觀，令她十分感動：「感謝昊森的祝福，謝謝昊森說想去看我的畫展，也祝昊森一切順利。」

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