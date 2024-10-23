Yuri二度被直擊搭上千億身家小開！樂天隊友鬆口相處內幕

樂天女孩（左起）心韻、小紫、芷軒現身FIF打歌舞台。（FIF打歌舞台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾被粉絲封為「最正啦啦隊」女孩的「Yuri」，被爆出與身價千億鞋業小開Steven熱戀，雖然早前否認消息，不過近日又被週刊捕捉到男方溫馨接送的畫面，對此，團員小紫今（23）出席FIF打歌舞台，也發聲替Yuri緩頰。

Yuri桃花不間斷，再被直擊與身價千億鞋業小開Steven熱戀。（翻攝自IG）

Yuri桃花不斷，8月被拍到與有千億身家的小開Steven過夜，遭對方家人反對交往；後來她出席活動強調單身2年半，孰料10月再被捕捉到Steven開車進女方家外，還被拍到另一位非公司經紀人小賦溫馨接送。

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樂天女孩小紫今為FIF打歌舞台彩排，表示女孩私下都會認識很多經紀人，彼此像朋友，「不管是工作中，還是個人有好消息的話，我相信她都會通知大家。」她也說，女孩們平時都會互相關心，但最近工作比較沒遇到Yuri，「想問也不知道怎麼問，其實我們也很好奇。」

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