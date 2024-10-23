拓元出手了！周杰倫門票「靠機器人搶」他超慘下場曝光

周杰倫每每開唱門票必秒殺。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「周董」周杰倫12月5日至8日一連4天在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡演，今（23日）中午12時展開搶票大戰，死忠鐵粉摩拳擦掌以20分鐘將多達15萬張門票搶購一空。不過，有粉絲崩潰坦言自己求助科技力量，以搶票機器人程式「偷吃步」，超慘下場也隨之曝光。

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「周董」周杰倫日前宣布12月將在台北大巨蛋開唱後，大批黃牛嗅到商機，於各大社群平台發文接洽代購，最貴的「AB區」定價6880元的門票，竟被喊破到62000元，趨近於10倍，相當離譜。許多鐵粉酸然堅決不屈服於黃牛，但取巧投靠科技的力量，讓這場搶票大戰成為機器人與機器人之間的對決。

周杰倫演唱會門票中午12時開搶，就有粉絲在11時30分時赫然發現，自己的帳號突遭到拓元售票系統封鎖，搶票介面更直接顯示「此帳號暫無購票權限」，並坦言使用搶票程式，更沈痛呼籲：「奉勸要準備使用機器人/程式/代碼搶票的人，趕快關掉不要用了，帳號被鎖得不償失，以後有實名制的門票你都不能買了。」

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