晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

拓元出手了！周杰倫門票「靠機器人搶」他超慘下場曝光

周杰倫每每開唱門票必秒殺。（翻攝自臉書）周杰倫每每開唱門票必秒殺。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「周董」周杰倫12月5日至8日一連4天在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡演，今（23日）中午12時展開搶票大戰，死忠鐵粉摩拳擦掌以20分鐘將多達15萬張門票搶購一空。不過，有粉絲崩潰坦言自己求助科技力量，以搶票機器人程式「偷吃步」，超慘下場也隨之曝光。

相關新聞：周杰倫大巨蛋開唱秒殺！阿信搶不到票 大咖天后也崩潰喊話

「周董」周杰倫日前宣布12月將在台北大巨蛋開唱後，大批黃牛嗅到商機，於各大社群平台發文接洽代購，最貴的「AB區」定價6880元的門票，竟被喊破到62000元，趨近於10倍，相當離譜。許多鐵粉酸然堅決不屈服於黃牛，但取巧投靠科技的力量，讓這場搶票大戰成為機器人與機器人之間的對決。

周杰倫演唱會門票中午12時開搶，就有粉絲在11時30分時赫然發現，自己的帳號突遭到拓元售票系統封鎖，搶票介面更直接顯示「此帳號暫無購票權限」，並坦言使用搶票程式，更沈痛呼籲：「奉勸要準備使用機器人/程式/代碼搶票的人，趕快關掉不要用了，帳號被鎖得不償失，以後有實名制的門票你都不能買了。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中